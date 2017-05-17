«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وفد اقتصادي من إقليم نينغشيا الصيني

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، وإمكانية الاستفادة من موقع إمارة الشارقة ومميزاتها التنافسية كمركز للشركات الصينية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال غرفة الشارقة برئاسة محمد راشد ديماس عضو مجلس إدارة الغرفة، لوفد من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية - فرع إقليم نينغشيا ترأسه «ياو كويلنج»، في مقر «الغرفة» أمس الأول، بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية بـ«الغرفة».

وأكد ديماس في كلمته أمام الوفد الزائر اهتمام «الغرفة» بنسج روابط قوية مع مجتمع الأعمال الصيني، وتعريفه بالفرص والمزايا الاستثمارية في الإمارة، فيما وجه الجانب الصيني دعوة إلى «غرفة الشارقة» للمشاركة في معرض الصين والدول العربية 2017 الذي ستستضيفه الصين في سبتمبر الجاري.

ويشكل المعرض منصة مثالية للتعاون بين الصين والدول العربية في مجالات متنوعة، مثل الزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والابتكار، وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمارات. ويشمل المعرض ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية للتعريف بمقومات الاستثمار في الصين، وتعريف الشركات الصينية بفرص الاستثمار في الأسواق العربية.

وتعليقاً على الدعوة، قال ديماس، «غرفة الشارقة حريصة على دعم العلاقات الاستثمارية مع الصين؛ لذلك فإننا مهتمون بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الصينية المتنوعة لإبراز الصورة المشرقة عن إمارة الشارقة وبيئة أعمالها، وننظر للمعرض الصيني العربي الذي تستضيفه الصين سبتمبر المقبل كفرصة مثالية لاستعراض ميزاتنا، وإمكانات القطاع الخاص في الشارقة».

وأشادت «ياو كويلنج» رئيسة الوفد الصيني بمستوى العلاقات الثنائية مع غرفة الشارقة، مشيراً إلى أنها ترتقي إلى مستوى الطموحات والإمكانات المشتركة، معتبراً أن غرفة الشارقة شريك استراتيجي لا غنى عنه لإقليم نينغشيا الصيني. وأضافت أن الشارقة وطدت من مكانتها كمركز للاستثمارات الصينية نظراً لما تمتلكه من مقومات ومزايا استثنائية تجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الصينيين في مختلف المجالات الاقتصادية، مشدداً في هذا المجال على ضرورة البناء على هذه المقومات لتعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، وجه محمد أحمد أمين دعوة مفتوحة لقطاع الأعمال الخاص في إقليم نينغشيا للمشاركة في المعارض التي ينظمها ويستضيفها «إكسبو الشارقة»، واستعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، خصوصاً البنية التحتية والمرافق اللوجستية المتطورة التي تساعد المستثمرين الصينيين على التوسع نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر وجهة أساسية للاستثمارات الصينية.