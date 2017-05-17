«الاقتصاد» تبحث إقامة شراكات مع السويد في مشروعات «الحزام والطريق»

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في مملكة السويد، التعاون المشترك، مع التركيز على مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث العلمي والتطوير وحلول المدن الذكية، فضلا عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وبحث فرص إقامة شراكات في عدد من المشروعات التنموية الإقليمية، وأبرزها مبادرة الحزام والطريق، التي تربط أكثر من 60 دولة عبر العالم، وتطرح فرصا استثمارية عديدة من خلال مشروعات لتطوير البنية التحتية ومراكز للخدمات اللوجستية وفي مجالات النقل وغيرها، المقرر تنفيذها في الدول التي تدخل ضمن المبادرة.

وعقد اللقاء بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، فيما حضر عن الجانب السويدي يان تيسليف سفير مملكة السويد لدى الدولة، وعدد من كبار الخبراء والمستشارين من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير آليات عملية للتعاون في عدد من المجالات الحيوية، وتناولا التحضيرات الخاصة بتنظيم زيارة وفد اقتصادي وتجاري من الدولة إلى السويد خلال النصف الثاني من 2017.

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن الإمارات حددت 7 قطاعات رئيسة، مستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وتابع أن السويد تمتلك تجربة غنية في غالبية تلك القطاعات، وهو ما نتطلع للاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا في المجالات التي تخدم علوم الحياة وأنشطة البحث العلمي وريادة الأعمال، في ظل ما حققته السويد من تقدم كبير في هذا الصدد. من جانبه، قال أوسكار ستينستروم وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي والتجارة في السويد، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات والتي تعد شريكا اقتصاديا مهما للمملكة في المنطقة. وتابع أن مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المجالات التي تمتلك بها السويد خبرات واسعة وتجارب ناجحة، معربا عن الاهتمام بوضع آليات فعالة لإقامة شراكات نوعية تخدم المصالح التنموية للجانبين.

وأشار إلى اهتمام حكومته بزيارة الوفد الاقتصادي والتجاري من الإمارات إلى المملكة خلال العام الجاري، التي من شأنها تحقيق مزيد من التفاهمات التي تخدم مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين.

كما أكد الوزير السويدي اهتمام بلاده بتحقيق مشاركة متميزة في إكسبو2020 بدبي، وتعزيز مستوى الاستفادة من المشاركة في هذا الحدث الدولي المتميز، والذي يحمل الأهداف التنموية التي تعمل السويد على تحقيقها من خلال تناوله لقضايا الاستدامة وتعزيز مفهوم الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة النمو.