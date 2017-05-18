50% من شكاوى المستهلكين في الإمارات تتركز في «خدمة ما بعد البيع»

بسام عبد السميع (أبوظبي)
استحوذت شكاوى خدمة ما بعد البيع، على 50٪ من إجمالي شكاوى المستهلكين في الإمارات منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الحالي، بحسب الدكتور خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وقال الحوسني لـ«الاتحاد»، أمس «استطعنا حل أكثر من 60٪ من الشكاوى بالتواصل مع متاجر البيع في الدولة، فيما تم إحالة عدد آخر من الشكاوى إلى جهات أخرى نتيجة عدم الاختصاص»، مشيراً إلى أن شكاوى الإلكترونيات جاءت في المرتبة الثانية في شكاوى المستهلكين. وأضاف «نسعى إلى توفير بيئة تسوق آمنة، فيها سلع ذات جودة عالية مع التوسع في التوعية بمجال حماية المستهلك والتعريف بحقوقه من خلال وسائل الإعلام التقليدية والمتطورة والموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تم توفير خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
|
وأشار إلى أن الجمعية سبق لها إصدار دليل الحقوق والواجبات، ودليل الإمارات للأمن التجاري وطرحتهما بالمجان في أماكن تجمع المستهلكين في إمارات الدولة لتوزيعهما على مختلف الشرائح والفئات العمرية.
|
من جانبه، أفاد نصر جعفر الصايغ المدير العام للشركة المنفذة للدليل بأن الدليل الجديد يحتوي على معلومات عامة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وسيتم إلقاء الضوء من خلال الدليل على القوانين التجارية في الإمارات بالشرح والتبسيط وكذا قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم 4 لسنة 1978، وعرض وشرح لقوانين الحماية التجارية وقوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثير العلامات التجارية على سلوك المستهلك. وأكد حرص الشركة على أن يخرج الدليل بالشكل اللائق بجمعية الإمارات لحماية المستهلك ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون على شكل مجلد فاخر ليكون إضافة إلى المكتبة الإماراتية والعربية.