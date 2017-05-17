«العين التعاونية» تخفض أسعار 3400 سلعة بنسبة 50%

عمر الحلاوي (العين)

تخفض جمعية العين التعاونية 3400 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تصل لنحو 50%، ضمن 6 مبادرات تشمل طرح 30 ألف عبوة من السلة الرمضانية، والتبرع بقيمة مليوني درهم عبارة عن قسائم شرائية للأسر المتعففة توزع عبر الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر وبلدية مدينة العين.

وتحتوي المبادرة الأولى على 2000 صنف من السع الغذائية والاستهلاكية تباع بسعر التكلفة منذ بداية العام وحتى شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى 1200 سلعة تباع خلال رمضان بتخفيض يصل إلى 50%، وهي عبارة عن ثلاث مراحل المرحلة، الأولى عرض 400 سلعة قبل رمضان تحتوي على المواد الغذائية الضرورية في شهر رمضان، والمرحلة الثانية 400 سلعة، والأخيرة تحتوي على سلع للعيد عبارة عن حلويات وعصير، وتباع في 25 فرعاً للجمعية في مدينة العين وضواحيها، وتبرعت جمعية العين التعاونية بمبلغ مليوني درهم عبارة عن قسائم وكوبونات توزع للأسر المتعففة عبر الهلال الأحمر وبلدية العين والجمعيات الخيرية كمبادرة ثالثة.

وسلمت جمعية العين التعاونية قسائم مبيعات إلى وزارة الاقتصاد بقيمة 100 ألف درهم، وأما المبادرة الخامسة، فتشمل 30 ألف عبوة من السلة الرمضانية وتحتوي السلة الواحدة على 20 سلعة رمضانية من المواد الغذائية عالية الجودة بتخفيض يصل إلى 40%، حيث تباع السلة الواحدة بقيمة 150 درهماً، بدلاً عن 210 دراهم، ويستمر بيع السلال طوال شهر رمضان في جميع أفرع الجمعية وبزيادة 100% على العام الماضي، حيث شهد عام 2016، بيع 15 ألف سلة رمضانية.

وتحتوي السلة على مواد غذائية مثل الأرز والزيت والطحين والصلصة والتمور والشوفان والشاي والسكر، والفيمتو والهريس من ماركات عالية الجودة مثل التعاون، وأما المبادرة الخامسة فتختص بتثبيت الجمعية أسعار 200 سلعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

ونفذت الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية المبادرة السادسة وهي عبارة عن خصومات لمبادرات إفطار صائم تبلغ 10% عن كل مشتريات في الجمعية، بما فيها التي عليها عروض وتخفيضات من دون حد أقصى، حيث وفرت الجمعية بطاقات ممغنطة للشراء للمواطنين الخيريين المشاركين في المبادرة، بحيث يخصم «الكاشير» 10% تلقائياً.

وقال الدكتور هاشم النعيمي في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بجمعية العين التعاونية، أمس، بحضور ولاء راشد مدير عام الجمعية «تعد جمعية العين التعاونية من أكبر منافذ البيع، التي تطرح مبادرات لتخفيض الأسعار مع العدد الكبير من المستهلكين في مدينة العين من زبائنها»، مشيداً بالتوسعات الكبيرة للجمعية وتبرعاتها للأسر المتعففة.

وأشار ولاء راشد إلى أن العين التعاونية ستفتتح 6 أفرع جديدة حتى عام 2018 وتبدأ من يوم السبت المقبل، وتستمر بفتح فرع كل أربعة أشهر ليصل المجموع الكلي لأفرع الجمعية نحو 30 فرعاً.