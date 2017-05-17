«زايد لطاقة المستقبل» تقيم حفل استقبال لمجموعة من السفراء

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جائزة زايد لطاقة المستقبل مؤخراً حفل استقبال رفيع المستوى لسفراء أكثر من 30 دولة بهدف حشد وزيادة الدعم الدولي للدورة السنوية العاشرة للجائزة. وضم الحفل الذي أقيم بمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مدينة مصدر، عدداً من الشخصيات الدبلوماسية وممثلين عن أهم المنظمات المعنية بالاستدامة في أبوظبي. وكان في استقبال ضيوف الحفل، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، الذي توجه بالشكر إلى المجتمع الدبلوماسي في دولة الإمارات على جهودهم المتواصلة، مؤكداً الدور المهم الذي قاموا به في إنجاح الدورات السابقة من الجائزة.

وقال الرمحي «نجاح الجائزة خلال السنوات التسع الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم القوي من المجتمع الدبلوماسي، ليس فقط من خلال التشجيع على المشاركة في الجائزة فحسب، بل عبر فتح المجال أمام الحوارات الإيجابية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاستدامة».

وتخلل الحفل أيضاً كلمة لباتريك هينيسي، سفير جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات، وعرض تقديمي أعدته أنكا ويستلي، مديرة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وشهد الحفل كذلك عرضاً تقديمياً حول تأثير الجائزة والفرص الواعدة التي توفرها، قدمته الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل، التي أكدت النمو الدولي الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة وأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الجائزة لتحفيز المزيد من المشاركة الفاعلة في مجال الاستدامة.

وقالت الدكتورة نوال «كان لجائزة زايد لطاقة المستقبل تأثير لافت خلال السنوات العشر الماضية وخصوصاً عبر أسلوب الجائزة في التواصل مع الشباب وتشجيعهم ليصبحوا قادة المستقبل الذي سجل بحد ذاته نتائج ملحوظة، ويكاد يكون من أهم التأثيرات التي حققتها الجائزة».

يذكر أن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية، التي أنشئت في العام 2012، تركت أثراً إيجابياً واضحاً على حياة أكثر من 300 ألف شخص في المدارس الفائزة والمجتمعات المحلية المحيطة بها.