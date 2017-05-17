«أدنوك للتوزيع» تنجز المرحلة الأولى من محطات «إكسبرس»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» محطتي وقود جديدتين ضمن مشروع شبكة محطات وقود أدنوك اكسبرس، لتنجز بذلك المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 10 في أبوظبي وضواحيها.

وتم تدشين المشروع لخدمة المناطق والطرقات الأكثر ازدحاماً في مدينة أبوظبي وضواحيها وفق مفهوم جديد يحدد خدمات هذه المحطات بتعبئة الوقود فحسب.

وحسب بيان أمس، شملت المحطتان الأحدث ضمن شبكة اكسبرس والأخيرتين ضمن المرحلة الأولى كلاً من محطة وقود الزاهية الواقعة خلف مبنى شركة أبوظبي للتوزيع بشارع الفلاح بأبوظبي، وتضم ثلاث مضخات وتقدم نوعين من الوقود هما خصوصي 95 واي بلس 91 وتخدم 6 مركبات في آن واحد.

وتقع المحطة الثانية «الراحة» بالقرب من مجمع حدائق الراحة السكني في مدينة خليفة وقبالة منطقة شاطئ الراحة، تضم هذه المحطة مضختي وقود قادرتين على خدمة 4 مركبات في آن واحد، وتقدم نوعين من الوقود هما خصوصي 95 واي بلس 91.