«أدنوك» توقع اتفاقية حصرية مع «بينثول»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية حصرية مع «بينثول» المحدودة، واحدة من كبريات شركات توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية في العالم، عينت بموجبها «بينثول» بائعاً حصرياً لمنتجاتها من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في السوق الأميركية.

ويأتي التوقيع على الاتفاقية تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» التي تهدف إلى تعزيز القيمة من منتجات محفظة أعمالها في قطاع البتروكيماويات والمنتجات المكررة. وتنتج شركة تكرير، إحدى شركات مجموعة «أدنوك» سنوياً أكثر من 500.000 طن متري من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة المادة الخام الرئيسة التي تستخدم لتصنيع مواد التشحيم، وخاصة زيوت المحركات والآليات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول.

وقال عبدالله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في «أدنوك» «نركز على زيادة القيمة التجارية من منتجاتنا من النفط الخام والمنتجات المكررة من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتنافسية تهدف لتوسيع قاعدة عملائنا في كافة أنحاء العالم»، مضيفاً أن «أدنوك» تنتج الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة باستخدام خام مربان من النفط الخام الخفيف والذي يحتوي على كميات ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون كمادة خام في عملية الإنتاج مراعية في ذلك صياغة معايير ومقاييس جديدة لجودة ومواصفات زيوت التشحيم.

وأضاف «تطبيق لوائح صارمة للحد من الانبعاثات الضارة يدفع الأطراف كافة نحو استخدام زيوت التشحيم عالية الأداء في قطاع النقل، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة ذات الجودة العالية التي توفر أداءً أفضل، وتقلل من استهلاك الوقود».

وقال «سنعمل على الاستفادة من السمعة الراسخة لمنتجات (أدنوك) ذات الجودة العالية لتسويق إنتاجنا من الزيوت الأساسية على أكبر مصنعي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة الأميركية وفي جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أكبر الدول المستوردة لزيوت المجموعة الثالثة، ولذلك نحن متحمسون للعمل مع «بينثول» لتوفير منتجاتنا من الزيوت الأساسية عالية الجودة في واحدٍ من الأسواق المهمة في العالم. من جانبه، قال فاروك ايركوك، رئيس شركة بيينثول المحدودة «لقد سعدنا كثيراً بتحميل أول شحنة من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في يونيو 2016 ونحن في غاية الرضا من الجودة العالية التي تتمتع بها منتجات أدنوك. نحن نتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع شركة أدنوك ونهدف لتوفير كميات أكبر من منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة في السوق الأميركية».

وتنتج أدنوك الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة ذات معامل اللزوجة العالية (VI). ويعتبر عامل اللزوجة معياراً يستخدمه معهد البترول الأميركي للتحقق من جودة الزيوت، ويعني أن الزيوت تتمتع بمعدلات أداء عالية في درجات الحرارة العالية والمنخفضة. كما تتميز منتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية بالثبات الحراري، وتحمل الضغوط العالية في مختلف ظروف تشغيل المحركات والآليات. تخضع هذه الزيوت لعمليات تكرير أكثر من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية، وتعتبر الأكثر استخداما في تشحيم المحركات، وبشكل عام يتم إخضاع زيوت المجموعة الثالثة لتقنيات متطورة للمعالجة المائية، وذلك باستخدام الضغط العالي والحرارة. وتهدف هذه العمليات التصنيعية المعقدة والمتطورة إلى إنتاج زيوت أساسية عالية النقاء.