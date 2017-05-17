أحمد بن سعيد يفتتح منشأة «لوفتهانزا تكنيك» في «دبي الجنوب»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، منشأة تشغيلية لـ«لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط»، الشركة المتخصصة في مجال التصنيع والمزود المستقل للخدمات الفنية المتخصصة لصناعة الطيران في العالم، وذلك بمنطقة الطيران بدبي الجنوب، ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران، بحسب بيان أمس.

وقام سموه بجولة برفقة كبار المسؤولين في المنشأة، حيث قدموا لمحة شاملة عن خطوط الإنتاج والعمليات.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور جونتر راور، القنصل العام لألمانيا في دبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، وأحمد الأنصاري المدير التنفيذي بالإنابة لدبي الجنوب، إضافة إلى عدد من المديرين من الجانبين.

وقال خليفة الزفين: نرحب بشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، كأول شركة تبدأ عملياتها ضمن المرحلة الأولى من منشآت سلسلة التوريد لصناعة الطيران في منطقة الطيران بدبي الجنوب، مشيراً إلى أن لوفتهانزا تكنيك تعد من أكبر الشركات عالمياً وستضيف بشكل كبير لمنطقة الطيران بدبي الجنوب.