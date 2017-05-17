سـيارات متعـددة المهـام على الطـريق

يحيى أبو سالم (دبي)

شهد معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي أسدل الستار عنه مؤخراً، منافسة شرسة بين عمالقة شركات السيارات العالمية، حيث كشفت العديد من الشركات عن طرازات جديدة من علاماتها الشهيرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من نسخ سياراتها المستقبلية، والتي جاءت بأشكالها المتميزة وخصائصها والتقنيات الجديدة المستخدمة بها.

ولعلَّ على رأس القائمة في هذه الفئة من السيارات، هي الكورية جينيسيس «GV80»، والتي تميزت بشكلها الفريد، وأناقتها الفائقة، جنباً إلى جنب التقنيات المستخدمة بها.. وجاءت النسخة اليابانية انفينيتي «QX80 Monograph» بتصميم غير تقليدي، يمتاز بالفخامة والتطور، أما اليابانية الأشهر تويوتا، فلقد قدمت نسخة جديدة هي FT-4X بشكل جديد وإطارات عريضة، والتي بدت، كما لو أنها إحياء للنسخة الشهيرة FJ كروزر التي تم إيقافها العام الماضي.

جينيسيس GV80:

تأتي الكورية GV80، من ضمن المركبات الرياضية النموذجية متعددة الاستخدامات، والتي ستتسم بلغة تصميم ذات «أناقة رياضية» بحسب وصف الشركة، جنباً إلى جنب أداء مُحسّن بفضل نظام توليد قوة الحركة العامل بخلية وقود الهيدروجين وقابل للشحن من المقبس الكهربائي، عدا عن مقصورة تدمج فخامة المواد بأعلى التقنيات تطوراً.