إكسسوارات الحمامات.. الاختيار الصعب في ديكورات المنزل

أبوظبي (الاتحاد)

يحتار كثيرون في اختيار ديكورات حمام المنزل ونوعية الإكسسوارات التي تلبي متطلباتهم، وفي الوقت نفسه تتميز بلمسة من الفخامة وجودة في الصنع، وينفق البعض الكثير من المال، وبعد ذلك يجدون أنفسهم مطالبين بالتغيير، خاصة فيما يتعلق بشكل الصنبور وطريق تثبيت الخلاطات وحجمها بما يتناسب مع الإكسسوارات الأخرى، حيث أوضحت مهندسة الديكور في إحدى الشركات المتخصصة بأبوظبي أن اختيار إكسسوارات الحمامات يجب أن توضع في الحسبان في المراحل الأولى للتشطيب، حيث يحتاج الكثير منها إلى طريقة معينة في التركيب، ونوعية خاصة من الأنابيب، بدلاً أن تقل فرصة الاختيار، ويضطر صاحب المنزل إلى القبول بنوعية قد لا تناسب ذوقه، وبالتالي يضطر بعد فترة إلي التغيير، ويتكلف لعمل ذلك نفقات أعلى مما لو استطاع الاختيار الصحيح من البداية.

المهندسة سما أوضحت أن هناك الكثير من منتجات الإكسسوارات، التي حرصت على التنوع والجودة في الخامات، ومنها «THG Paris» التي أطلقت مجموعتها مؤخراً في دبي والتي تعمل في تصنيع أدوات الحمام والإكسسوارات الملحقة، عملياتها الاستثمارية في دبي لتعزز من مستويات الفخامة ضمن القطاع، حيث أصبحت العلامة الباريسية منذ تأسيسها عام 1956 عنواناً للجودة ورمزاً للأناقة الفاخرة، ونجحت عبر السنين في أن تصدر قائمة العلامات الرائدة من خلال تعاونها مع مجموعة متنوعة من أبرز المصممين والأسماء المرموقة في هذا المجال، وتستوحي اسمها من الأحرف الأولى لمؤسسيها أندريه تيتار، وجوليان أوديكي، وأليكساندر جريزوني.

وقالت إن أكسسوارات الحمامات تتوافر بأشكال متعددة، بالإضافة إلى الاهتمام بعدد ألوان الإكسسوارات المتاحة، لتتناسب مع الأذواق كافة، وكذللك تتناغم مع ديكورات المنزل كافة، حيث تتسم بالكلاسيكية المحببة، لدى الكثير من عشاق هذا الطابع في حياتهم اليومية داخل المنزل، مع إضافة لمسة عصرية إلى المنتجات، لتتسع بذلك دائرة الاختيار.

ونصحت من لديهم الرغبة في إضافة لمسة جديدة على الحمامات، بدراسة ألوان الأرضيات والسقف، ووضع الأدوات وحجمها، وكذلك نوعية الخامات المستخدمة، مع التدقيق في الاختيار، خاصة فيما يتعلق بالإكسسوارات وألوانها المتعددة.