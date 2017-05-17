جواهر يومية لإطلالة المرأة المعاصرة

الشارقة (الاتحاد)

المجوهرات اليومية الخفيفة عنصر لا غنى عنه لاستكمال أناقة المرأة العصرية، حيث تعكس هذه القطع والمنمنمات الصغيرة، لمسة أنوثة وجمال وبريق في أي زمان ومكان، لما تتمتع به من بساطة وعملية ورقي، تبقى حاضرة دوماً في اتجاهات الموضة العالمية عند كبرى العلامات التجارية المتخصصة بصياغة المجوهرات، أو صناعة الأكسسوارات، مضيفة على من تتزّين بها من النساء شعوراً بالثقة والتميّز، منسجمة مع مختلف ما تفضّله من ملابس وأزياء.

لهذا الصيف جمعت دار لامركيز للمجوهرات الثمينة تشكيلة متنوعة من الأفكار والتصاميم، من تلك التي تندرج تحت خانة ما يسمى بالقطع اليومية وتعتبر ضرورة حتمية لابد من تواجدها في دولاب المرأة اليوم، والتي على الرغم من اتسامها بصغر الحجم وخفة الوزن إلا أنها في معظم الأحيان تعبّر عن رمز ومعنى جميل، راسمة إطلالة أنثوية ناعمة في مختلق الأوقات والمناسبات.

ومن مجموعة موضة المجوهرات لعام 2017، اختارت لامركيز للنساء المعاصرات ومن كافة الأعمار، باقة صيفية رقيقة في منتهى الخفة والرقي، برز من بينها عدة سلاسل يد ناعمة وقلادات جذابة تداعب العنق بحنو ودلال، جاءت مغلفة بالذهب من عيار 18 قيراطاً بمختلف تدرجات ألوانه البديعة البيضاء والصفراء والزهرية اللون، مطعمة بحبات من الألماس والأحجار الكريمة ومصاغة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

ووفق هذا الإطار فقد ظهرت تشكيلة الملحقات الصغيرة بصياغات عدة لسلاسل خفيفة الوزن مزخرفة بحرفية عالية، ومطلية يدوياً بالذهب الوردي والأصفر والأبيض، فيما عكست أساور اليد المرنة والمعلقة بخواتم رفيعة بعداً آخر من الترف، تحاكيها أقراط صغيرة مرصعّة بلجة الماس والأحجار، وتصاحبها قلادات ذهبية براقة من عدة أطوال وأحجام، معبّرة جميعاً عن مكملات مثالية للمظهر الأنيق.