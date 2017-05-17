فاكهة الحواشي

سيرة الأعمال غير المنشورة
سيرة الأعمال التي لم يُقدّر لها أن تُنْشرْ (من مخطوطات قصصية أو روائية، أحرقها الكاتب أو مزّقها إرباً إرباً أو ألقى بها إلى قمامة النسيان، كيفما كانت طريقة الإتلاف وكيفما كانت مبررات الحذف فشلاً أو ركاكة أو هي غير ذات قيمة أو حصل الأمر تحت سطوة إكراه ما...الخ) تبدو لي أعظم من سيرة الأعمال التي قُدّر لها أن تُنشر.
على الأقل لا أحد يتحدث عن سيرتها – السوداء – بالمرّة، وهي طيّ الكتمان والصمت والمجهول.
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لقد خسر تاريخ الكتابة والأفكار، الكثير من العمق والجمال والأسرار، بفقدانه أثر هذا النوع من السيرة الفادحة.
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