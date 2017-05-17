فاكهة الحواشي

إسماعيل غزالي

سيرة الأعمال غير المنشورة

سيرة الأعمال التي لم يُقدّر لها أن تُنْشرْ (من مخطوطات قصصية أو روائية، أحرقها الكاتب أو مزّقها إرباً إرباً أو ألقى بها إلى قمامة النسيان، كيفما كانت طريقة الإتلاف وكيفما كانت مبررات الحذف فشلاً أو ركاكة أو هي غير ذات قيمة أو حصل الأمر تحت سطوة إكراه ما...الخ) تبدو لي أعظم من سيرة الأعمال التي قُدّر لها أن تُنشر.

على الأقل لا أحد يتحدث عن سيرتها – السوداء – بالمرّة، وهي طيّ الكتمان والصمت والمجهول.

حتما في رماد – سيرة – الأعمال غير المنشورة (المحذوفة أو المكنسة إلى الهامش) تختفي قصص مريبة على نحو مثير، تحتفظ ببروق من المعنى الآخر للكتابة والوجود.

لقد خسر تاريخ الكتابة والأفكار، الكثير من العمق والجمال والأسرار، بفقدانه أثر هذا النوع من السيرة الفادحة.