جمال التّضاد الذي لا يُضاهى

د. خزعل الماجدي

لا يخفي الكثيرون إعجابهم المتزايد بشخصية (هاملت)، التي انتزعها شكسبير من واقع تاريخي ووضعها في إطار فني أخاذ اخترقت فيه شخصية هاملت المسرحية القرون الأربعة الماضية، وظلت تشع في قوتها ومهابتها.. وسحرت نفوس الشباب بخاصة، بل واستطاعت أن تمثلهم في قلقهم وتوثبهم وحبهم. وكذلك فعلت شخصية أخرى هي شخصية (رامبو) الشاعر الفرنسي الذي عاش في الربع الأخير من القرن التاسع عشر شاعراً ثائراً على الأعراف والتقاليد الفنية والحياتية، وانتهى متشرداً في غابات أفريقيا لا يعرف ماذا يريد بالضبط، فقد كان عنفوان شباب (رامبو) وصراحته ولغته المدهشة مثار انتباه دائم للشعراء الشبان بخاصة خلال قرن كامل مضيء وفي جميع الأمم.

المصير المشترك

والآن ما الذي يجمع (هاملت) بـ (رامبو)؟

القلق، التوتر، الدهشة، الحيرة أمام الآخرين، الأسئلة الكثيرة، الأم اللامبالية بولدها، العزوف عن المرأة، الحب الفاشل، الكثافة النوعية، التوثب باتجاه هدف بعيد، السفر والتجوال.

كل هذه الأمور، وغيرها كانت تجمع الشخصيتين، ولكن أشد ما كان واضحاً في سيرتهما هو هذا المصير الأسود الدامي الذي واجههما به القدر، لقد تحديا شيئاً ما… وقفزا باتجاه المطلق… كان هاملت يطلب المستحيل عندما أراد أن يثأر لأبيه لأن كل شيء كان قد انتهى واستتب.