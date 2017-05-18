الأزمات القلبية خطر يهدد أصحاب جسم «التفاحة»!

أبوظبي (الاتحاد نت)

لا يشكل تراكم الدهون في منطقة البطن مشكلة لمظهرك فحسب، وإنما يمثل خطراً لا يستهان به على صحتك أيضاً. هذا التحذير ورد بين سطور دراسة أُجريت مؤخراً في النرويج بالتعاون بين المعهد النرويجي للصحة العامة وجامعة برغن.

فالدراسة تفيد بأن اكتساب الجسم لدهونٍ على نحو مفرط في هذه المنطقة، يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية، خاصة لو كان شاباً أو امرأة في منتصف العمر.

وأشارت نتائج البحث الجديد إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن يرتبط بإصابة 26% من النساء ممن تقل أعمارهن عن 60 عاماً بأزمات قلبية. كما أفادت النتائج بأن هذا الأمر مرتبطٌ كذلك بمعاناة 9% من الشبان أو الرجال في منتصف العمر من الخطر نفسه.

وشملت الدراسة تحليل بيانات نحو 140 ألفاً و780 شخصاً من الأصحاء، الذين شاركوا في دراسات أُجريت في النرويج في الفترة ما بين عامي 1994 و2003. وتعقب الباحثون حالات هؤلاء الأشخاص للتعرف على عدد من أصيبوا منهم بأزماتٍ قلبية حادة في عام 2009.

وتبين أن من يعانون من تراكم الدهون في منطقتي الخصر والورك، وهم أولئك الذين يصفهم البعض باسم «أصحاب الجسم الشبيه بالتفاحة» كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، وذلك حتى مع وضع الباحثين في الحسبان، العوامل التقليدية المؤدية لمثل هذه النوبات، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والإصابة بالسكري وغيرها.