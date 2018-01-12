«مصباح» فرنسي يتيح الاتصال بالإنترنت

لاس فيجاس (أ ف ب)

يسمح مصباح من إنتاج الشركة الفرنسية الناشئة «اوليدكوم»، إلى جانب وظيفة الإنارة، بالاتصال بالإنترنت لاسلكياً، ومن دون موجات بفضل تكنولوجيا «لاي فاي» التي تعتبر أكثر أماناً وسرعة من «واي فاي».

وقال بنجامان ازولاي المدير العام للشركة التي تنوي تسويق المصباح خلال السنة الحالية بسعر 900 دولار تقريباً «تسمح هذه التكنولوجيا بالاتصال بالإنترنت من دون موجات راديواية»، والمصباح يخفف من الموجات الكهرومغنطيسية، كما يساعد على التخفيف من إدمان الأطفال للإنترنت.وقد يصل حجم سوق «لاي فاي» إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2023.