«سوق الفنون» يعكس ألواناً متعددة من المواهب

فاطمة عطفة (أبوظبي)
فاطمة عطفة (أبوظبي)
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ويتميز سوق الفنون هذا باشتماله على عشرات اللوحات الصغيرة المشغولة بأساليب وتقنيات فنية مختلفة بين الكولاج والألوان المتعددة من أكريليك وزيتية ومائية، إضافة إلى الحفر والتركيب، كما أنه يقدم مخطوطات حديثة ولوحات زيتية، تجمع بين الواقعية والانطباعية والصور الرقمية والتشكيلات الهندسية بأساليب وتقنيات متنوعة.
يشار إلى أن توقيت السوق المسائي للأعمال والحرف اليدوية في شهر رمضان المبارك سيكون من المغرب وحتى الحادية عشرة ليلا، وسوف ينظم المعرض مزاداً عن طريق الإنترنت لبعض الأعمال الفنية المنتقاة، وسوف تقوم هيئة المعرض بتقديم الأرباح إلى إحدى الهيئات الخيرية.