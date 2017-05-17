«سوق الفنون» يعكس ألواناً متعددة من المواهب

فاطمة عطفة (أبوظبي)

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أقام غاليري الاتحاد للفن المعاصر، مساء أمس، معرضاً جماعيا بعنوان «سوق الفنون»، يضم عشرات من الأعمال الفنية والحرفية في مقره بالبطين بأبوظبي، وسوف يستمر إلى 27 يوليو، ويشكل المعرض فرصة لمحبي الفنون التشكيلية والراغبين في الاقتناء ممن فاتتهم زيارة المعارض التي أقامها «الاتحاد» في مواسمه السابقة. ويذكر أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يستقبل فيها معرض الاتحاد للفن المعاصر شهر رمضان المبارك وأشهر الصيف بتقديم هذه المجموعة من الأعمال المحلية في سوق الفنون، والتي تجمع ألواناً مختلفة من المواهب التشكيلية في الإمارات.

ويتميز سوق الفنون هذا باشتماله على عشرات اللوحات الصغيرة المشغولة بأساليب وتقنيات فنية مختلفة بين الكولاج والألوان المتعددة من أكريليك وزيتية ومائية، إضافة إلى الحفر والتركيب، كما أنه يقدم مخطوطات حديثة ولوحات زيتية، تجمع بين الواقعية والانطباعية والصور الرقمية والتشكيلات الهندسية بأساليب وتقنيات متنوعة.

يشار إلى أن توقيت السوق المسائي للأعمال والحرف اليدوية في شهر رمضان المبارك سيكون من المغرب وحتى الحادية عشرة ليلا، وسوف ينظم المعرض مزاداً عن طريق الإنترنت لبعض الأعمال الفنية المنتقاة، وسوف تقوم هيئة المعرض بتقديم الأرباح إلى إحدى الهيئات الخيرية.