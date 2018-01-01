«ستار وورز 8» ينهي 2017 بإيرادات تتجاوز المليار

لوس أنجلوس (أ ف ب)
أنهى فيلم «ستار وورز: ذا لاست جيداي» عام 2017 متجاوزاً عتبة المليار دولار من العائدات في العالم، بعد ثلاثة أسابيع فقط على بدء عرضه في الصالات.
وتتوقع استوديوهات «ديزني» المنتجة للجزء الجديد من الفيلم عائدات إضافية مع بدء عرضه في الصين قريباً. وحقق الجزء الثامن من السلسلة الخيالية العلمية، والذي تدور أحداثه بين الكواكب 517 مليون دولار منذ بدء عرضه قبل ثلاثة أسابيع في دور السينما الأميركية الشمالية، وظل متربعاً في صدارة شباك التذاكر، وأظهرت أرقام «ديزني» أن الفيلم حقق 523.3 مليون دولار من العائدات العالمية.
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