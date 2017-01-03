كارفور تفتتح أكبر مركز توزيع في «مجمع الصناعات» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ماجد الفطيم عزمها افتتاح مركز جديد للتوزيع في مجمع الصناعات الوطنية في دبي، وسيكون المركز أكبر مركز توزيع تابع لكارفور وأكثرها تطورًا. وتبلغ مساحة مبنى المركز 800,000 متر مربع، ويقع على مساحة 1.5 مليون متر مربع، أي 4 أضعاف مساحة مركز التوزيع الحالي، وسيتم تجهيز المركز بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والنقل.

وأشاد محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات بخطوة مجموعة ماجد الفطيم باختيار مجمع الصناعات الوطنية لإنشاء مركز لوجستي متكامل قادر على إدارة كافة العمليات اللوجستية ما يقلل المدة الزمنية للنقل والتخزين والتسويق لكل فروع الشركة المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن موانئ دبي العالمية ومجمع الصناعات الوطنية سيقدمان الدعم اللازم لضمان إنجاح هذه الخطوة الحيوية.

وقال المعلم: «يسعدنا اليوم التوقيع مع شركة ماجد الفطيم، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي اكتسبت سمعة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وحققت قفزات نوعية في حجم استثماراتها. ونحن على ثقة أن المشروع الجديد سيسهم في تقديم حلول مميزة ويلبي حاجة عملاء المجموعة ومتطلبات مختلف الأسواق».

وقد تم تصميم وحدة تخزين الأطعمة في مركز توزيع كارفور الجديد بدرجات حرارة متفاوتة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة لأنواع الأطعمة المتعددة، تشمل الفواكه والخضراوات واللحوم والأطعمة الجافة، إضافة إلى السلع غير الغذائية. وتتجاوز سعة التخزين الإجمالية للمركز الجديد سعة 400 مليون وحدة، ويتوقع أن توفر 50% من الطاقة لكل متر مكعب، كما تلبي أكثر من 150,000 طلب يوميًّا لدعم متاجر كارفور إضافة إلى قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور.

وقال ميجغيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «وجودنا في مجمع الصناعات الوطنية يعزز توسعنا وعملياتنا التشغيلية في المنطقة بمزايا تخزين هائلة وبنية تحتية تكنولوجية متطورة. ونحن نرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أهم محركات النمو الرئيسة لكارفور وسنواصل الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز تواجدنا في المنطقة. ونحن على ثقة أن هذا المركز الجديد سوف يساهم في دعم جهودنا لمواصلة تقديم الخدمات والمنتجات الأفضل لعملائنا».

وقال نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال ومسؤول العلاقات الحكومية يونس الملا: «إضافة إلى أنها ستكون أكبر مركز توزيع في المنطقة، فإن هذه المنشأة في مجمع الصناعات الوطنية تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، ما يدعم أهدافنا في مراعاة البيئة، وخفض البصمة الكربونية لمتاجرنا».