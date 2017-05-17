فيديو.. محمد بن راشد: «القيادة والأركان» صرح أكاديمي من بين الأفضل عالمياً

أبوظبي (وام)

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» كلية القيادة والأركان المشتركة بأنها باتت صرحاً أكاديمياً عسكرياً تصنف من بين أفضل الكليات على هذا المستوى عالمياً. جاء ذلك لدى حضور سموه حفل تخريج الدورة الـ 26 للقيادة والأركان المشتركة من الكلية في أبوظبي صباح أمس، تحت رعاية سموه، معرباً عن اعتزازه بهذه الكلية التي تستضيف إلى جانب ضباط من قواتنا المسلحة الباسلة ضباطاً من دول شقيقة وصديقة يتلقون علومهم العسكرية في القيادة والأركان على يد ضباط إماراتيين تعلموا واجتهدوا وأخلصوا حتى أصبحوا يفيدون بعلمهم وخبرتهم غيرهم من زملائهم في بعض الدول المشهود لها بالتطور والتطور على كل الصعد. وقال سموه: إن «هذا ما يؤجج في صدورنا مشاعر الفخر والاعتزاز والناموس، ويبعث في نفس كل فرد من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة جذوة العطاء والإبداع والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الوفي».

حضر الاحتفال - الذي نظمته القوات المسلحة في مقر الكلية - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

كما حضر الاحتفال الذي بدئ بالسلام الوطني ثم تلاوة من آي الذكر الحكيم، قادة أفرع القوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط ورؤساء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأولياء أمور وذوي الخريجين البالغ عددهم نحو 140 ضابطا من دولة الإمارات وبعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الصديقة.

ورحب اللواء ركن جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية في كلمته بالمناسبة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد راعي الحفل وبالحضور، مؤكداً أن كلية القيادة والأركان إنما هي منبع الفكر ونبراس العلم وصرح شامخ في قواتنا المسلحة الباسلة، وقال إنها مركز علم وإشعاع وإبداع ومحفزة للعقول والطاقات بفضل جهود رجال عاهدوا الله والوطن ورئيس الدولة بأن يبذلوا باستمرار ما استطاعوا لتطوير هذا الصرح الأكاديمي العسكري الشامخ.

وأشار قائد الكلية في كلمته إلى أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ستبقى على طريق التميز ماضية لا تعرف المستحيل، وذلك بقدرة وكفاءة شبابها المؤمنين بالله عز وجل والمخلصين لوطنهم والأوفياء لقيادتهم الرشيدة المعطاءة التي بنت وطن العز والكرامة، و«عملت منذ تأسيس دولتنا الفتية على يد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

ونوه اللواء الكعبي باحتفال الكلية بيوبيلها الفضي، وتجاوزها كل التحديات بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها كي تظل مؤسسة تعليمية متميزة وأيقونة للعلوم العسكرية الحديثة، وأن تتجسد رؤيتها بأن تكون كلية قيادة وأركان مشتركة رائدة على المستويين التعبوي والعملياتي، وسباقة في العلوم العسكرية المشتركة والحديثة.

وعقب كلمة قائد الكلية، سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الضباط المتفوقين في الدورة شهاداتهم، وعددهم ستة وثلاثون ضابطاً من كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والجزائر والسودان، وألمانيا، والصين الشعبية وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وباكستان. وهنأهم سموه بتفوقهم، وتمنى لهم الخير والسداد على درب الوصول إلى مستويات عالمية في مجال العلوم العسكرية الحديثة وتوظيف خبراتهم ومعارفهم من أجل خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة.

وفي ختام الاحتفال، صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ضيوف الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه والخريجين، وهيئة التدريس بالكلية التي تمنح خريجيها درجة البكالوريوس في علوم القيادة والأركان.