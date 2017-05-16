إدانة فتاة دنماركية بالإرهاب

استوكهولم (د ب أ)

أدانت محكمة دنماركية أمس فتاة مراهقة بتهمة الإرهاب، بسبب تخطيطها للهجوم على مدرستين في العاصمة كوبنهاجن.

وأجمع القضاة الثلاثة والمحلفون الستة في محكمة هولباك الجزئية، على أن الفتاة التي تم حجب أسمها بموجب القانون الدنماركي، خططت لاستهداف مدرسة خاصة في كوبنهاجن، بالإضافة إلى مدرستها السابقة التي تقع بالقرب من منزلها في هولباك، شمال غرب العاصمة.

كما أدينت الفتاة بالاعتداء على موظف في مؤسسة كانت تُحتجز فيها.

ومن المقرر صدور الحكم غدا الخميس.

من جانبه، رحب ممثل الادعاء كريستيان كيرك، بقرار المحكمة بحسب ما قاله لمحطتي «دي آر» و«TV2».

وزعمت الفتاة ومحاميها ميت جريث ستيج أثناء المحاكمة أنها كانت «تشعر بالملل»، وأنها لم تكن تعتزم أبدا تنفيذ الخطط.

فيما ذكرت المحكمة أنه قد تم العثور على مكونات لتصنيع المتفجرات وملاحظات حول أهداف محتملة أثناء تفتيش منزل الفتاة، بالإضافة إلى رسائل كانت أرسلتها في أواخر عام 2015 إلى حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعتقد أنه كان يستخدم من جانب أحد زعماء تنظيم «داعش».