البيت الأبيض ينفي كشف ترامب معلومات سرية لروسيا

واشنطن، موسكو (وكالات)

نفى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي أن يكون ترامب «تسبب بثغرة في الأمن القومي»، بعدما أفادت تقارير أنه كشف معلومات سرية للغاية تتعلق بتنظيم «داعش» لمسؤولين روس، فيما أكد الرئيس الأميركي على حقه «المطلق» في تبادل معلومات تتعلق بالإرهاب والسلامة الجوية مع موسكو، فيما اعتبر الكرملين هذه الانباء بأنها «من دون معنى» ولا تستحق النفي أو التأكيد.

وقال مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في ايجاز أمام البيت الأبيض إن «الفرضية التي يرتكز عليها هذا التقرير بأن الحديث كان غير مناسب وأنه تسبب بثغرة من أي نوع كان في الأمن القومي، خاطئة».

ولم يؤكد ماكماستر أو ينفي إن كان ترامب كشف معلومات غاية في السرية حيث قال «ما لا نقوم به هو أننا لا نناقش ما هو السري وما هو ليس سريا».

وأضاف «ما يمكنني قوله لكم هو أنه في سياق المحادثة، ما ناقشه الرئيس مع وزير الخارجية الروسي كان مناسباً والمحادثة كانت متناسبة مع التبادل الدوري للمعلومات بين الرئيس وأي من القادة الذين يتعاطى معهم». وكشف ماكماستر كذلك أن الرئيس لم يكن على علم بمصدر المعلومات التي تبادلها مع لافروف وكيسلياك.