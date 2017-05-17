تهجير 2300 شخص من الوعر وإجلاء الدفعة الأخيرة السبت



تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017 عمان (وكالات) أكدت وسائل إعلام سورية رسمية أمس، أن أكثر من 2300 شخص من مسلحي المعارضة في حي الوعر بحمص وبعض أفراد عائلاتهم، غادروا الحي في إطار تنفيذ التهجير القسري الذي تسميه السلطات «اتفاق المصالحة» تمهيداً لإعلان المدينة خالية بالكامل من جميع المظاهر المسلحة. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن تنفيذ خروج الدفعة العاشرة من مسلحي حي الوعر، بدأت أمس الأول واستمرت حتى صباح أمس، حيث خرجت 50 حافلة تنقل 2350 شخصاً بينهم 460 مسلحاً باتجاه مدينة إدلب الخاضعة للفصائل المناهضة لنظام الأسد. وذكرت الوكالة أنه بخروج هذه الدفعة يكون الحي قد أصبح شبه خال من المسلحين وجميع المظاهر المسلحة، حيث من المقرر أن يتم السبت المقبل إخراج آخر الدفعات من المسلحين، تمهيداً لإعادة جميع مؤسسات الدولة إلى الحي. وفيما يتعلق بإجلاء المسلحين من الأحياء الدمشقية، أعلن جيش النظام في حي القابون مغادرة آخر دفعة من مسلحي المعارضة وعائلاتهم أمس الأول.