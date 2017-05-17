تميم والجبير يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الدوحة (وكالات)

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع وزير الخارجية السعودي عادل بن احمد الجبير، أمس، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم تناول أيضاً خلال استقبال وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها.

وفي بداية المقابلة، نقل الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهم لأمير قطر بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.

وحمّله الشيخ تميم تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وولي ولي العهد، وتمنياته لهم بموفور الصحة، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والنماء.