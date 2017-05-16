ابن دغر يعقد جلسة مباحثات مع الحكومة الألمانية

برلين (د ب أ)

عقد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس جلسة مباحثات مع نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زيجمار جابريل، في العاصمة الألمانية برلين حيث تناول اللقاء جوانب الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي الذي تقدمه الحكومة الألمانية لليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ نت» أن الحكومة الألمانية أكدت خلال اللقاء على دعمها لليمن وحكومته الشرعية ودعم جهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الدولية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.

وقال ابن دغر إن إيران تدعم انقلاب الحوثي وصالح، وهي السبب في إطالة أمد الحرب بدعمها المسلح المستمر للحوثيين. وطالب رئيس الوزراء الحكومة الألمانية بدعم جهود الحكومة الشرعية في مكافحة وإيقاف وباء الكوليرا، حيث أبدت الحكومة الألمانية استعدادها في هذا الجانب إضافة لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية.