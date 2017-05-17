الإمارات تدعم قطاع الصحة في اليمن بـ 502 مليون درهم

أبوظبي، عدن (الاتحاد، وام)

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع الصحي في اليمن، خلال الفترة من 2015 حتى 2017 مساعدات بقيمة 502 مليون درهم، نحو «137 مليون دولار أميركي» لدعم الخدمات الطبية وخدمات الصحة في حالات الطوارئ، ومكافحة الأمراض المعدية، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في الحقل الصحي، وذلك في إطار اهتمام الإمارات بدعم الأوضاع الصحية، وتعزيز قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي في اليمن لارتباطها المباشر بحياة الناس.

ومنذ أبريل 2015 إلى أبريل 2017 قدمت دولة الإمارات مساعدات لليمن بما يفوق ملياري دولار، تستهدف مساعدة ما يزيد على 10 ملايين شخص يمني، منهم 4 ملايين طفل.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقرير لها أمس، أن المساعدات شملت بناء وإعادة تأهيل 40 مستشفى، ومركزاً صحياً ومركزاً متخصصاً، وتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت وشبوة، ومأرب والمهرة وتعز والحديدة وجزيرة سقطرى.

أما في دعم قطاع المياه والصرف الصحي، فقد قدمت دولة الإمارات حتى الآن مساعدات بقيمة 56.1 مليون درهم لدعم خدمات المياه والصحة العامة، وتوفير إمدادات مياه الشرب الصالحة للاستعمال عبر حفر الآبار، وتأهيل شبكات مياه الشرب، ودعم إدارة المخلفات والتخلص منها، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. كما أن التعاون قائم مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 2016 لتقديم وتطوير خدمات الصحة والمياه في مدن وأرياف اليمن.