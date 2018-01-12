البطل خارج السباق

عماد النمر (عجمان)

أكد الهولندي، تين كات مدرب الجزيرة، أن فريقه خرج من السباق على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم، وذلك بعد أن تعادل مع عجمان بهدف لمثله أمس، وأنه سوف يركز على البطولات المتبقية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، ودوري أبطال آسيا، وقال: «واجه «فخر أبوظبي» صعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية، ويعاني مشكلات عديدة، أهمها الإرهاق الذي أصاب لاعبي الفريق نتيجة لعب 10 مباريات خلال ديسمبر، منها مباريات قوية جداً في مونديال الأندية، وهو ما سبب إجهاداً ذهنياً وفنياً للاعبي الفريق، إضافة إلى الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق حالياً، ويكفي أنه لعب أمام عجمان، في ظل غياب خمسة لاعبين»، وأشار إلى أنه راضٍ عن الأداء، واعتبر أن التعادل نتيجة عادلة، قياساً بما قدمه الفريقان، حيث تقاسما الشوطين، وأشاد بما قدمه «الشاب» أحمد فوزي في أول ظهور له، وهو أصغر اللاعبين سناً، لكنه كان متميزاً، وأكد تين كات أن الجزيرة سوف يسعى لاستعادة مستواه المعروف خلال الفترة المقبلة.

وبالعودة إلى المباراة، أنقذ أحمد العطاس فريق الجزيرة حامل اللقب، من تلقي خسارة جديدة في دوري الخليج العربي، بعدما أدرك التعادل لفريقه أمام ضيفه عجمان في لقاء الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، ويعد التعادل 1 -1، هو الثالث بين الفريقين في عصر الاحتراف، حيث حضر الأول بالنتيجة نفسها في الجولة الحادية عشرة موسم 2008 - 2009 بملعب الجزيرة، وتكررت في الجولة العاشرة بالموسم التالي بملعب عجمان.

ونجح الجزيرة في التغلب على الظروف الصعبة التي يمر بها منذ مشاركته في مونديال الأندية التي احتل فيها المركز الرابع، حيث غاب عن المباراة هداف الفريق علي مبخوت ومبارك بوصوفة وخليفة مبارك، في المقابل تأثر عجمان بغياب هداف الفريق موديبو مايجا الغائب للإيقاف، وبرغم أن شوط المباراة الأول جاء هادئاً مع الأفضلية النسبية لفريق عجمان الذي أتيحت له العديد من الفرص، إلا أن الشوط الثاني كان ساخناً وسريعاً بفضل تبديلات المدربين، حيث تمكن البدلاء من زيادة حرارة المباراة، وأضافوا الكثير من الحركة والحيوية، ويحسب للجزيرة استعادة زمام المباراة، خاصة في نصف الساعة الأخيرة من المباراة التي تحولت فيها الكفة لمصلحة «فخر أبوظبي» الذي هدد مرمى عجمان كثيراً.

الرمادي: التعادل عادل والأداء ضعيف

أبدى المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان رضاه عن التعادل أمام الجزيرة، مؤكداً أن الحصول على نقطة يعتبر أمراً جيداً، وفي الوقت نفسه خسر «البرتقالي» نقطتين، وهو أمر لم يعد مقبولاً، خاصة في الدور الثاني الذي يجب أن يجمع فيه الفريق أكبر عدد من النقاط.

وأبدى الرمادي أسفه للأداء الضعيف الذي ظهر به عجمان، وقال حينما كنا نخسر في الدور الأول، نفتخر بالفريق، لأنه كان يؤدي بصورة رائعة، لكن ما حدث أمام الجزيرة غير مقبول، وهناك أخطاء فنية عديدة ارتكبها الفريق لم يكن لها داع مطلقاً، وأوضح أن الفريق شعر بالتأثير الكبير للغيابات التي أبعدت الهداف مايجا وحسين عبد الرحمن ومحمد سبيل، إلا أن ذلك ليس عذراً للاعبين، خاصة المهاجمين الذين لم يظهروا بالصورة المطلوبة.

وأضاف: وجود عجمان في منتصف الجدول لا يشفع له أن يقدم الأداء السيئ والاطمئنان، ولابد أن يقاتل وبكل قوة من أجل الوصل إلى هدفه من المشاركة في الدوري هذا الموسم، وهو الوصول إلى النقطة 24، ولذلك عليه أن يكون في صورة أفضل كثيراً مما ظهر أمام الجزيرة.