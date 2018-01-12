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«العنابي».. مطاردة القمة بـ «صناعة باتنا»
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تاريخ النشر: السبت 13 يناير 2018

فيصل النقبي (الفجيرة)

لا أحد يوقف زحف «العنابي»، حيث يواصل قطار « أصحاب السعادة» انطلاقته إلى الأمام، ويثبت الفريق من مباراة إلى أخرى أنه منافس شرس على اللقب، وعاد الوحدة بفوز غالٍ وكبير على «النواخذة» بثلاثية جوجاك ومحمد العكبري وتيجالي، فيما دشن البرازيلي رودولفو مشواره في دوري الخليج العربي بالهدف الوحيد لدبا الفجيرة.

وقاد النجم المغربي مراد باتنا فريقه للعودة إلى المباراة باقتدار، وأسهم بشكل مباشر في الفوز عبر تحركاته الخطيرة التي حصل من خلالها ركلة جزاء، بعد أن عرقله الحارس فهد محمد في الدقيقة 56، لينبري لها المجري جوجاك بنجاح محرزاً هدف التعادل، كما أسهم في صناعة الهدف الثاني لمحمد العكبري، عبر سلاح العرضيات في الدقيقة 78، والهدف الثالث للأرجنتيني تيجالي بالطريقة نفسها في الدقيقة 85، ليحظى بتهنئة زملائه على الأداء الكبير.

ورفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى 26 نقطة، ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، وتجمد رصيد «النواخدة» عند 11 نقطة.

وعطفاً على مجريات اللقاء الذي جاء نسخة تبدو مشابهة من لقاء العام الماضي، ضمن الجولة ذاتها، عندما تقدم «النواخذة»، وجاء الرد سريعاً من «العنابي» خلال الشوط الثاني بهدفين، وزادت «الغلة» هدفاً ثالثاً في لقاء أمس

ويدين الوحدة بالفضل في الفوز إلى طريقة المدرب ريجيكامب وتعديلاته الهجومية بعد الهدف المباغت لـ«النواخذة» في مرمى محمد حسن، حيث أجرى تغييرات في التشكيلة، ودفع بالبديل محمد العكبري الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني، ليواصل هواية تسجيل الأهداف للمباراة الثالثة هذا الموسم، من مقعد البدلاء، وسبق أن هز شباك حتا والجزيرة، ليسجل هدفه الثالث في دوري الخليج العربي هذا الموسم، كما نجح المدرب في فرض أسلوبه خلال الشوط الثاني، عبر التركيز على الأطراف، خاصة من جانب مراد باتنا والمجري جوجاك، كما كثف من السيطرة على الوسط بالدفع باثنين من البدلاء هما خالد باوزير وإسماعيل مطر. ... المزيد
     
 

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