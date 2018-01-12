المهيري بطل «النجمتين» وباريتو يتوج بـ «الملكية الخاصة»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات اليوم الثالث والأخير لكأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل الذي نظمته القرية التابعة للنادي على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية بتوجيهات ورعاية سموه.

حضر الفعاليات إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، كما حضرها الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسنان أحمد المهيري، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وعبدالله محمد جابر المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، ومنصور سعيد عمهي المنصوري، نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين في النادي وممثلي الإسطبلات والأندية المشاركة في السباق، وجمهور غفير من محبي سباقات القدرة.

وحرصاً من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على دعم المشاركين وتحفيزهم، والتعرف إلى مقترحاتهم وآرائهم في السباقات، قام سموه يرافقه الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب، التقى خلالها رؤساء اللجان الفنية والإدارية، واطمأن منهم على مدى الالتزام بتطبيق بروتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، كما شهد سموه برفقة نجليه جانباً من السباقات، وتابعوا مسارات السباق التعليمي لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية لمسافة 40 كلم الذي شارك فيه عدد من طلبة الأكاديمية، تقدمهم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

ويهدف هذا السباق التدريبي إلى تعليم المشاركين كيفية التعامل مع سباقات القدرة وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب، والتعرف إلى أسلوب التعامل مع المسارات الطبيعية، واكتساب المزيد من الخبرة في التعامل مع خيل السباقات وسبل المحافظة عليها. وحرص سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يرافقه نجليه على القيام بجولة تفقدية في مسارات السباق للاطمئنان على أبنائه المشاركين في السباقات، لما يعلق سموه عليهم من آمال كبيرة في رفد الفروسية في الإمارات بدماء جديدة وطاقات واعدة، عبر تأهيلهم للولوج إلى المستويات الدولية لمواصلة المحافظة على التاريخ المشرف للإمارات في عالم الفروسية.