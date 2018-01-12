اكتمال عقد المتأهلين لنهائي الطيارة اللاسلكية

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي مسابقة الطيارة اللاسلكية في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، وتقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وتشهد مشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وأقيمت التصفيات على مدار يومين حافلين بالمنافسات القوية والمشاركة الواسعة، وذلك لفئتي «الشيوخ» و«العامة»، وسط أجواء حماسية تميزت بمتابعة جماهيرية من المهتمين بهذه الرياضات التراثية.

وجاءت نتائج تصفيات مسابقة الشيوخ، بتصدر الطير «طوفان» من فريق «إف 3»، بعدما حقق زمناً وقدره 1:15:150 دقيقة، وحقق فريق «إم آر إم» المركزين الثاني والثالث بوساطة «زلزال» الذي سجل 1:15:243 ثانية، و«فوكس 1» بزمن 1:15:602 ثانية، وجاء بالمركز الرابع «الطير 2» لسعيد سويدان سعيد هلال القمزي بزمن 1:16:069 ثانية، وبالمركزين الخامس والسادس فريق «إم آر إم» بوساطة «النادر» بزمن 1:16:336 ثانية، و «أس 24» بزمن 1:16:735 ثانية.

وجاءت نتائج تصفيات مسابقة العامة، بتصدر «الطير 66» لحمدان سعيد جابر بزمن 1:15:909 ثانية، وبالمركز الثاني «فلايت» لحمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، بزمن 1:16:203 ثانية، وبالمركز الثالث «6» لنفس المالك بزمن 1:16:562 ثانية.