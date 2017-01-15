«المشرق» يطلق البطاقة الافتراضية للشركات

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك المشرق، البطاقة الافتراضية للشركات للمرة الأولى في الدولة، وذلك لتعزيز مجموعة منتجاته المتكاملة التي تعزز حلول الدفع التجاري، بحسب بيان أمس.

وتعد البطاقة الافتراضية للشركات عبارة عن منصة ديناميكية للدفع الإلكتروني تتيح للشركات إجراء معاملاتها بشكل فوري وآمن والتحكم في الدفعات. واعتمد في تقديم هذه البطاقة على منصة ماستركارد «In Control»، حيث توفر البطاقة الافتراضية للشركات أعلى مستويات الأمن فيما يخص عمليات الاحتيال الإلكتروني والشراء غير المصرح بها، بالإضافة إلى أدوات إعداد التقارير والتسوية المتطورة.

وقال بانكاج كاندرا، رئيس قسم البطاقات في المشرق: «يؤكد إطلاق البطاقات الافتراضية للشركات مكانتنا الرائدة في عالم الابتكار، فنحن لا نوفر فقط المرونة في تسديد الدفعات لعملائنا من الشركات، ولكن نقدم لهم أيضاً إمكانية القيام بعمليات الدفع ببساطة وتحسين كفاءة إدارة نفقاتهم باستخدام هذه المنصة المتطورة. تقدم بطاقات المشرق للشركات مجموعة متكاملة من حلول الدفع التجاري، وتشمل بطاقات السفر والترفيه وبطاقات الشراء، وبالتالي فإنها تلبي كافة احتياجات الشركات».

ويمكن إصدار البطاقات الافتراضية للشركات ليتم استخدامها مرة واحدة أو لعدد محدد من المرات، كما يمكن إصدارها عند الحاجة فقط وبعد الحصول على موافقة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشكيل فئة للمورد أو لموردين محددين وفقاً لمتطلبات العمل، وسيتم تحويل البطاقة بشكل آمن إلى جهاز استقبال معتمد لعمليات الدفع فقط.

وقال إياد الكردي، نائب الرئيس والمدير العام لماستركارد في الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا العمل مع بنك المشرق لتقديم الجيل المتطور من حلول الدفع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تساعد البطاقات الافتراضية للشركات والمدعومة من منصة ماستركارد»In Control«الشركات الكبيرة في دولة الإمارات في إدارة النفقات بشكل أفضل. تسرّع هذه البطاقات تسليم الدفعات للموردين كما تزيد من الشفافية في معاملات المشتريات، في الوقت الذي تقدم للشركات تحكماً يتيح لها تحديد كيف ومتى وأين يتم استخدام بطاقة الموظف».