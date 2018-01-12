افتتاح معرض رياضات المغامرة والتحدي

دبي (الاتحاد)

افتتح مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، معرض رياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو) الذي يقام في قاعة رقم 1 بمركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

حضر الافتتاح، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي للدراجات الهوائية.

وضم المعرض أجنحة لاتحاد الدراجات الهوائية، والاتحاد العربي للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتخصصة في هذه الرياضات التي عرضت منتجاتها المختلفة التي تضمنت أحدث التقنيات العالمية في رياضات المغامرة والتشويق ورياضات السباحة والغوص، والتجوال والتخييم في البر. واطلع مطر الطاير خلال جولته في المعرض من زرير سيف الدين منظم المعرض، وإيبن بوتا مدير المعرض، على الأجنحة المختلفة التي يضمها الحدث الذي يقام في دبي منذ سنوات عدة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واستمع من العارضين إلى شرح عن منتجاتهم الحديثة والمتطورة.

وأبدى الطاير سعادته لما شاهده من معروضات تلبي حاجة الرياضيين وتزيد من ممارستهم لمختلف الرياضات، خصوصاً الدراجات الهوائية المختلفة، وأكد أنه بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، فإن هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ماضية نحو زيادة عدد المسارات والمضامير الخاصة برياضة الدراجات الهوائية، لما لها من فوائد كبيرة على صحة وسعادة أفراد المجتمع. وأضاف: «مجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتوفير سبل النجاح للجهود التي تدعم ممارسة الرياضة بين أوساط المجتمع».