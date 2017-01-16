«إتش بي» تطلق أجهزة كمبيوتر بتقنيات مبتكرة

دبي (الاتحاد)

استعرضت شركة إتش بي عدداً من الابتكارات التي ستغير تجربة مستخدمي الحواسيب الشخصية، خلال المعرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي عقد في مدينة لاس فيجاس الأميركية مؤخراً.

وقال رون كوجلين، رئيس الأنظمة الشخصية في HP Inc في بيان «ركزت أتش بي في العام الماضي على الابتكار، وسيستمر هذا التركيز بالزخم نفسه وبتحديثات كبيرة على حواسيبها الشخصية من شأنها تطوير تجربة المستخدمين على المستويين العملي والشخصي. وجرى إحداث هذا التغيير من خلال الدراسة العميقة لآراء مستخدمي الحواسيب الشخصية».

وتأتي حواسيب HP بتصميمات تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين على المستويين العملي والشخصي. وتشمل الأجهزة المعروضة الجديدة، أتش بي إيليت بوك x360 وهو أنحف حاسوب شخصي للأعمال يحمل ميزات النحافة والخفة الموجودة في الحاسوب Spectre مع ميزة الطي 360 درجة، ويمزج بين الإمكانيات المتطورة والأمن بالإضافة إلى قوة التحمل.

وتم تزويده ببطارية تستطيع الصمود حتى 16 ساعة و30 دقيقة، بالإضافة إلى التكامل بين الأداء الفائق وإنجاز المهام السريع والذي يتمثل في خيارات مثل مفاتيح المؤتمرات والصوت القوي، وشاشة قياس 13.3 بوصة بجودة مزدوجة 4K وUHDK، والإصدار Hello من نظام التشغيل ويندوز مع دعم للقلم الإلكتروني.

كما تشمل أيضا الحاسوب المكتبي HP ENVY ‏من فئة الكل في واحد المزوّد بشاشة منحنية 34: هو الإصدار المُحدث من HP ENVY All-in-One والذي يعد أكبر حاسوب مكتبي مزود بشاشة منحنية والحائز عدة جوائز لفئته، يتميز هذا الإصدار من الحاسوب المكتبي المتكامل HP ENVY بقدرات معالجة أكبر من الإصدار السابق مما يعني ضمان تجربة ترفيهية ممتعة أثناء عرض مختلف أنواع الوسائط المتعددة، ويأتي الحاسوب الجديد مزوداً بشاشة بطول قطري 86,3‏ سم (34‏ بوصة) متعددة الألوان وعالية الوضوح بدقة WQHD، مع ميزة خفض مستوى الإضاءة إلى ضوء أزرق خافت مما يساعد على إراحة العينين، وبالتالي نوم مريح ليصبح الأفضل للاستخدام ليلاً، كما أنه مزود بنظام صوتي متطور مكون من ‏ 4‏ مكبرات صوت بتكنولوجيا Bang & Olufsen.

وتقدم إتش بي جهاز Sprout Pro الذي تم تصميمه ليلاقي تطلعات ويلبي احتياجات عملاء الشركات، فهو يمثل الجيل الثاني من الحواسيب المكتبية المتكاملة.

يأتي الجهاز بتصميم مبتكر جديد كلياً، مع شاشة يبلغ سمكها 2.2 ميليميتر تعمل باللمس بتقنية Touch Mat مع 20‏ نقطة لمس بجودة عرض p1080، وصمم بتكنولوجيا متطورة وتم تزويده بميزات عدة لتوفير الدعم وتسهيل عمل الأفراد والشركات لتنفيذ كافة المهام بدءاً من التعليم الإلكتروني، والأعمال المكتبية، ومهام الاستوديو حيث يمكن المستخدمين من تنفيذ أعمال المحتوى البصري والتصميمات بسلاسة وبجودة عالية لما تقدمه تقنية Sprout Pro ‏من إمكانيات تسهل أعمال التصميمات لمختلف الأغراض. وكان الهدف وراء تصميم جهاز OMEN X من HP هو جعل هواة ألعاب الفيديو أقرب إلى عالمهم الافتراضي، فيأتي الجهاز بشاشة OMEN X 35 المنحنية الجديدة كلياً.