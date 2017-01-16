«إتش بي» تطلق أجهزة كمبيوتر بتقنيات مبتكرة

دبي (الاتحاد)
استعرضت شركة إتش بي عدداً من الابتكارات التي ستغير تجربة مستخدمي الحواسيب الشخصية، خلال المعرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي عقد في مدينة لاس فيجاس الأميركية مؤخراً.
وقال رون كوجلين، رئيس الأنظمة الشخصية في HP Inc في بيان «ركزت أتش بي في العام الماضي على الابتكار، وسيستمر هذا التركيز بالزخم نفسه وبتحديثات كبيرة على حواسيبها الشخصية من شأنها تطوير تجربة المستخدمين على المستويين العملي والشخصي. وجرى إحداث هذا التغيير من خلال الدراسة العميقة لآراء مستخدمي الحواسيب الشخصية».
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وتم تزويده ببطارية تستطيع الصمود حتى 16 ساعة و30 دقيقة، بالإضافة إلى التكامل بين الأداء الفائق وإنجاز المهام السريع والذي يتمثل في خيارات مثل مفاتيح المؤتمرات والصوت القوي، وشاشة قياس 13.3 بوصة بجودة مزدوجة 4K وUHDK، والإصدار Hello من نظام التشغيل ويندوز مع دعم للقلم الإلكتروني.
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وتقدم إتش بي جهاز Sprout Pro الذي تم تصميمه ليلاقي تطلعات ويلبي احتياجات عملاء الشركات، فهو يمثل الجيل الثاني من الحواسيب المكتبية المتكاملة.
يأتي الجهاز بتصميم مبتكر جديد كلياً، مع شاشة يبلغ سمكها 2.2 ميليميتر تعمل باللمس بتقنية Touch Mat مع 20 نقطة لمس بجودة عرض p1080، وصمم بتكنولوجيا متطورة وتم تزويده بميزات عدة لتوفير الدعم وتسهيل عمل الأفراد والشركات لتنفيذ كافة المهام بدءاً من التعليم الإلكتروني، والأعمال المكتبية، ومهام الاستوديو حيث يمكن المستخدمين من تنفيذ أعمال المحتوى البصري والتصميمات بسلاسة وبجودة عالية لما تقدمه تقنية Sprout Pro من إمكانيات تسهل أعمال التصميمات لمختلف الأغراض. وكان الهدف وراء تصميم جهاز OMEN X من HP هو جعل هواة ألعاب الفيديو أقرب إلى عالمهم الافتراضي، فيأتي الجهاز بشاشة OMEN X 35 المنحنية الجديدة كلياً.