لجنة المهرجانات تترجم مُختارات من قصائد الشيخ زايد إلى الفرنسية

باريس (الاتحاد)

تستضيف منظمة اليونسكو غداً الخميس، ندوة بعنوان «دور الإعلام في عملية إحياء الشعر»، بتنظيم من جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، وذلك بمشاركة كل من الكاتب والمخرج معالي فريديريك ميتران وزير الثقافة الأسبق في الجمهورية الفرنسية، وسعادة د. علي بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، ويُدير الندوة باسكال ايرولت كبير صحافيي جريدة opinion الفرنسية. كما تتضمن الندوة قراءات شعرية لكل من الشاعرتين الإماراتيتين زينب البلوشي، وشيخة المطيري، والشاعر الكويتي راجح الحميداني، الحاصل على لقب شاعر المليون الموسم السابع عام 2016، والشاعر السعودي إياد الحكمي، الحاصل على لقب أمير الشعراء الموسم السابع عام 2017.

وبهذه المناسبة أصدرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية «قصائد نبطية مختارة» باللغتين العربية والفرنسية، للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث سيتم تزويد الحضور في الندوة بنسخة عن الإصدار الجديد، بما يُقدّم للمتلقي الأوروبي من خلال الترجمة الفرنسية التي أشرف عليها فريق من الشعراء، نموذجاً عن الشعر النبطيّ الذي يمتاز بألفاظه وصياغاته وإيقاعاته الخاصّة.. فيما تتميز القصائد المختارة ببراعة التأليف، ومتانة البُعد الصوتيّ والإيقاعيّ وتعدّد المضامين، وتتضمن دعوة موجّهة إلى الشباب ليتحلّوا بروح المبادرة، والشجاعة والكرم ومحبّة البذل والعطاء، وبمثابة نداء إلى حب الأرض والوطن وامتلاك إرادة مسؤولة عادلة تسعى إلى السلام.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أنّ أبوظبي تُعتبر اليوم عاصمة الشعر والشعراء والانفتاح والتسامح. وأضاف: «نجحنا من خلال برنامج أمير الشعراء، وبرنامج شاعر المليون، في أن نستلهم من تراثنا وثقافتنا وحضارتنا الأفكار والمعاني والطموحات المشروعة بتفعيل دورنا في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، وهذا ما ساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز معاصر للإشعاع الحضاري، وملتقى عالمي للأدب والثقافة».

وأشار معاليه إلى أنّ هذه المكانة المميزة لدولة الإمارات على الصعد كافة إنما «جاءت بفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمشاريع صون التراث الثقافي، والاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهود صون التراث والمحافظة على تقاليدنا الأصيلة». وذكر أنّ أبوظبي، وفي سعيها للمحافظة على التراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصونه للأجيال القادمة، خطت خطوات كبيرة وواثقة، وحققت إنجازات مهمة في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتوازي مع حرصها البالغ على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع ثقافات الشعوب الأخرى.