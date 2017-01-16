413 وجهة عالمية تغطيها شبكة خطوط شركات الطيران الإماراتية

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أضافت شركات الطيران الإماراتية (الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي) 11 وجهة جديدة لشبكة خطوطها الدولية خلال عام 2016 ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوجهات التي تطير إليها الناقلات الأربعة إلى 413 وجهة حول العالم انطلاقاً من مطارات الدولة المختلفة.

وأظهرت بيانات مجمعة من بيانات شركات الطيران الإماراتية الأربعة، أن الناقلات الوطنية واصلت توسعاتها خلال العام 2016 في مختلف الأسواق الخارجية مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العام للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلا عن قيامها بزيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى التوسع في شراكاتها بالرمز وشراكاتها بالحصص خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات قامت الاتحاد للطيران بإضافة وجهة واحدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال العام الماضي، فيما قامت طيران الإمارات بإضافة سبع وجهات جديدة، مع التوسع في زيادة رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة.

وبحسب البيانات سجلت طيران الإمارات أعلى نسبة نمو في التوسعات شبكة الوجهات الخارجية للناقلات الإماراتية خلال 2016، بعد أن أضافت 7 وجهات جديدة خلال العام الماضي، تلتها العربية للطيران التي أضافت وجهتين جديدتين لشبكة خطوطها الخارجية انطلاقاً من مركزي عملياتها التشغيلية في الشارقة ورأس الخيمة، ليصل إجمالي عدد الوجهات التي تطير إليها الناقلة من مراكزها في الدولة إلى 62 وجهة وذلك من إجمالي 124 وجهة تطير إليها الناقلة في 33 بلدا انطلاقا من مراكز عمليات الشركة الأربعة في الإمارات والمغرب ومصر والأردن.