ثلاثة محاور لاستراتيجية حماية المستهلك بالدولة خلال 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تنفذ إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ثلاثة محاور رئيسة خلال العام الجاري، تتضمن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات، واسترداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد السلع مثبتة الأسعار إلى 4500 صنف غذائي واستهلاكي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين بأبوظبي أمس: «اعتمدت الوزارة استراتيجية حماية المستهلك لعام 2017»، مضيفاً أن الاستراتيجية «ستطبق عدداً من المحاور الرئيسة، في مقدمتها، الحفاظ على استقرار أسعار السلع، وزيادة الأصناف على قائمة الأسعار الثابتة، وتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات، ما يسهم في توفير حقوق المستهلكين ويوفر لهم عمليات الضمان والصيانة، إضافة إلى تطبيق نظام استرداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح «اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث في اجتماعها الأول لعام 2017، الملاحظات الجديدة التي تم الحصول عليها، ومقارنتها ببنود العقد الحالي، للوصول لصيغة نهائية للعقد الموحد للإلكترونيات، بعد التشاور مع لجنة الإلكترونيات، لاستيفاء كل ملاحظات العاملين في القطاع والجهات المحلية المختصة».

وتابع: إنه يتوقع أن يشهد العام الجاري أيضاً استقبال مركز خدمات العملاء في المراكز التجارية لشكاوى المستهلكين وتقديمها إلى الوزارة، لتفعيل عمل المراكز والوقوف مباشرة على شكاوى المستهلكين، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد سياسة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع التجاري للحفاظ على الأسواق وتوفير حقوق وخدمات المستهلك.