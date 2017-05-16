«ديزني» تتعرض لابتزاز مالي إثر سرقة فيلم جديد

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أقر رئيس «وولت ديزني» بوب ايجر أمس الأول الاثنين، بأن قراصنة معلوماتية طلبوا «فدية ضخمة»، مؤكدين أنهم نجحوا في سرقة فيلم جديد للمجموعة لم يعرض بعد في الصالات، بحسب مجلة «ذي هوليوود ريبورتر».

ولم يكشف ايجر اسم الفيلم الذي تعرض للسرقة، غير أنه أكد أن الشركة العملاقة في مجال الترفيه ترفض الخضوع للابتزاز، بحسب مجلة «ذي هوليوود ريبورتر» التي نقلت تصريحات الرئيس التنفيذي لـ«ديزني». ولفتت المجلة نقلاً عن مصادر عدة لم تسمها إلى أن «ديزني» تتعاون مع الشرطة الفيدرالية، وهي تقف بالمرصاد، تحسباً لأي تسريب للفيلم الذي لم يبدأ عرضه في الصالات بعد. وبحسب موقع «ديدلاين» الإلكتروني المتخصص الذي لم يكشف مصادره، فإن الفيلم «المقرصن» هو الجزء الجديد من سلسلة «بايرتس اوف ذي كاريبيين» الذي من المقرر البدء بعرضه في 26 مايو.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن العمل هو الجزء الجديد من مغامرات فلاش ماكوين الشخصية الشهيرة لـ«بيكسار» المقرر البدء بعرضه في يونيو.

وطلب قراصنة المعلوماتية تقاضي أموال بعملة «بيتكوين» الافتراضية التي تضمن سرية تامة للمتداولين بها، ملوحين بعرض خمس دقائق من الفيلم المسروق في مرحلة أولى ثم 20 دقيقة منه في حال لم تدفع الفدية المطلوبة. وتأتي هذه القرصنة بعد سلسلة هجمات معلوماتية تعرضت لها «نتفليكس» التي تبث أفلاماً وأعمالاً وثائقية ومسلسلات تلفزيونية عبر الإنترنت.

ونشر «القراصنة» حينها عشر حلقات من المسلسل الناجح «اورانج إز ذي نيو بلاك» قبل بثه رسمياً عبر «نتفليكس».