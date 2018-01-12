بيل وماسكيرانو وأوباميانج في المزاد الصيني!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تواصل الأندية الصينية محاولاتها لجذب أكبر عدد من نجوم الكرة من مختلف أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص الذين يلعبون ويتألقون في الملاعب الأوروبية، بهدف الاستفادة من الأضواء التي تحيط بهم في زيادة شعبية اللعبة في هذا البلد الذي يقترب عدد سكانه من المليار ونصف المليار نسمة، وعلى أمل أن يسهم ذلك في توسيع قاعدة الممارسة ولفت الأنظار إلى الدوري الصيني. ولأن «الميركاتو الشتوي» لا يغلق أبوابه بالنسبة للأندية الصينية إلا في الثامن والعشرين من شهر فبراير القادم، فإن الفرصة تظل قائمة للتفاوض مع أكبر عدد من النجوم للعب في الصين. وهناك 4 نجوم ترددت أسماؤهم بقوة في الآونة الأخيرة ربما أكثر من غيرهم بعد أن أبدت أندية صينية رغبتها في الاستفادة بخدماتهم هذا الشتاء، وهؤلاء النجوم الأربعة هم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف بروسيا دورتموند، والويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو قلب دفاع برشلونة، والنجم الرابع أقل شهرة، وهو المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو لاعب فريق فياريال الإسباني، والذي سجل هذا الموسم 9 أهداف في 15 مباراة لعبها في الليجا. فقد عرض نادي بيجينج جوان تاسع الدوري الصيني الموسم الماضي 40 مليون يورو نقداً لضم هذا النجم الكونغولي، وهو مبلغ الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، وكان من الصعب على ناديه فياريال أن يرفض العرض ليصبح باكامبو أول صفقة أجنبية لناد صيني هذا الشتاء.

أما النجم الثاني أوباميانج، فقد تلقى عرضاً من نادي جوانجزهو إيفرجراند تتراوح قيمته بين 70 إلى 72 مليون يورو.. النبأ نقلته صحيفة صينية محلية شاينا سبورت.ومعروف أن هذا الفريق هو حامل لقب بطولة الدوري الصيني الموسم الماضي، ويدربه نجم الدفاع الإيطالي القديم فابيو كانافارو بطل كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده.

واللاعب الثالث هو خافيير ماسكيرانو الذي كثر الحديث مؤخراً عن رحيله من البارسا، بعد أن استبعده فالفيردي المدير الفني لبرشلونة من تشكيلته الأساسية منذ مجيئه، ولولا إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لظل ماسكيرانو حبيساً لدكة البدلاء أوخارج القائمة.. ماسكيرانو مطلوب من نادي هيبي فورتشن رابع الدوري الصيني الموسم الماضي، والذي يضم في صفوفه لاعباً أرجنتينياً آخر هو إيزكيل لافيتزي، ما قد يشجع ماسكيرانو على قبول العرض، ولكنه يصطدم بإدارة البارسا التي بدأت تعيد النظر في أمر رحيله خاصة بعد إصابة أومتيتي وغيابه لقرابة الشهرين.

أما النجم الرابع، فهو الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، والذي ترددت أنباء قوية بشأن رحيله إلى الصين، بعد أن تقدم نادي إيفرجراند بعرض تصل قيمته لـ95 مليون يورو، وإن كانت صحيفة ميرور الإنجليزية قد ذكرت مؤخراً أن مانشستر يونايتد ينافس بقوة هذا النادي الصيني من أجل الفوز بصفقة بيل. ومن جانبها لم تعلن إدارة الريال ورئيسها فلورنتينو بيريز عن الرغبة في بيع بيل، وإن كانت بعض المصادر الصحفية الإسبانية تؤكد أن رئيس النادي الملكي اعتاد ألا يكشف عن نواياه الحقيقية إلا في آخر اللحظات.