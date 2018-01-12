ديزرت يواجه غنتوت في لقاء الصدارة

غنتوت (الاتحاد)

تستأنف اليوم بملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مباريات بطولة كأس رئيس الدولة للبولو، أولى بطولات موسم عام زايد الخير للبولو 2018، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وتشهد الجولة الثانية من البطولة مواجهتين، الأولى تجمع فريقي ديزرت بالم وغنتوت أي دي أس سيكيوريتيز في تحدي صدارة الترتيب العام للبطولة والتي يديرها الطاقم الدولي المكون من رافاييل بمساعده تيم وبيتر، وهي المباراة التي تجمع الفائزين بالجولة الأولى، حيث فاز ديزرت بالم على أبوظبي 9-8، فيما تغلب غنتوت على الإمارات 8-7.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الإمارات للبولو مع فريق أبوظبي، والتي سيكون شعارها التعويض للبقاء في صلب المنافسة، بعد أن خسر الجولة الافتتاحية.

من جانب آخر، عقدت اللجنة المنظمة للحفل الختامي اجتماعا لها برئاسة أحمد النعيمي مدير النادي بحثت خلاله الترتيبات التي تمت لإنجاح الحفل الختامي للبطولة.