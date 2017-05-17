45 نادياً عالمياً صنعها الدمج و25 مشروعاً مؤجلاً

محمد حامد (دبي)

في يناير 2015، كتبت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تقريراً عن فكرة دمج الأندية التي تقع في مدينة واحدة، من أجل جعلها أكثر قوة وقدرة على المنافسة، وعنونت هذا التقرير قائلة: فريقان أو أكثر من مدينة واحدة.. هل يمكن دمجها ؟ هذا ما يقوله المنطق، وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة شيفيلد بمفردها تحتضن 5 أندية أقواها وأشهرها شيفيلد يونايتد، وشيفيلد وينزداي، ولكن جميع هذه الأندية حصلت على بطولة واحدة في آخر 80 عاماً، وفي آخر 17 عاماً ظهر ممثل وحيد لها في البريميرليج مرة واحدة.

تقرير الصحيفة اللندنية يشير إلى أن الإندماج والوحدة في كيان واحد، هدفها الأساسي الحصول على كيان جديد أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على المنافسة، وهو أمر معتاد في عالم الاقتصاد، حينما تندمج كيانات وشركات كبرى أو بنوك مع بعضها البعض، وعلى المستوى الكروي هناك أمثلة تاريخية كثيرة على اندماج بعض الأندية ليخرج إلى الوجود كيان قوي مثل روما الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

واشتهرت إنجلترا على وجه التحديد بكثرة أندية المدينة الواحدة، مما جعلها من أكثر بلدان العالم خوضاً لتجربة الدمج بين أكثر من ناد، والتي بدأت منذ فترات بعيدة، حيث كانت البداية بدمج ستوك رامبليرز مع ستوك فيكتوريا في العام 1878 باسم نادي ستوك سيتي، مما أسفر عن حصول النادي على 10 بطولات على مدار تاريخه، بعد أن أصبح أكثر قوة، وبلغ نهائي كأس إنجلترا العام 2011، وهو أحد أندية البريميرليج في الوقت الراهن، حيث يحتل المركز الـ14.

وفي عام 1885، خرج إلى حيز الوجود نادي لوتون تاون بعد دمج لوتون تاون مع إكسلسيور، وفي 1888 تم دمج إبسويتش أف سي مع إبسويتش لتأسيس فريق إبسويتش تاون، أما التجربة الأشهر في إنجلترا فكانت في تأسيس كيان كروي قوي العام 1892 وهو نادي نيوكاسل يونايتد، والذي جاء نتيجة لدمج نيوكاسل وست مع نيوكاسل إيست، ومن ثم أصبح فريقاً واحداً تجمعه كلمة «يونايتد»، مما جعله واحداً من أكبر أندية إنجلترا، فقد حصل على لقب الدوري 4 مرات أعوام 1904 و 1905 و 1909 و 1927، كما حصد كأس إنجلترا 6 مرات، كما حصل على عدة بطولات أخرى، وظل موجوداً في الدوري الممتاز 85 موسماً.