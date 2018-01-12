4 سيارات جوائز أبطال كأس الريف للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم، سباق كأس الريف للقدرة لمسافة 120 كلم، دولي «نجمتين»، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وخصصت جوائز قيمة للسباق، تتمثل في 4 سيارات دفع رباعي للفائزين بالمراكز الستة الأولى، وينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، تم ترسيم الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، وتم ترسيم المرحلة الثانية باللون الأصفر ومسافتها 35 كلم، تعقبها راحة مدتها 40 دقيقة، ثم تأتي المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 25 كلم، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للوزن 60 كيلو جراماً.