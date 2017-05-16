«حوكمة» يبحث تفعيل دور مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة

دبي (وام)

ينظم معهد حوكمة الشركات «حوكمة»، ومقره مركز دبي المالي العالمي، الدورة الـ 11 من مؤتمره السنوي في دبي يومي 23 و24 من الشهر الحالي، تحت عنوان «تفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات المملوكة للدولة»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويجمع مؤتمر حوكمة الشركات عدداً من أبرز واضعي السياسات وقادة الأعمال والمفكرين والقيادات الدولية في مجال الحوكمة لمناقشة أحدث التطورات في مجال الشركات المملوكة للدولة والقضايا ذات الصلة بحوكمة الشركات.

وقال حمد بوعميم رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة» الذي تأسس عام 2006، في بيان، إن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن جهود المعهد لنشر أفضل الممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد من أهم المنصات لتحقيق أهدافنا، حيث يستضيف أصحاب الخبرات والاختصاص، ويسلط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات على الصعيد الدولي لتعزيز الوعي في هذا المجال.

وذكر بوعميم أن المؤتمر سيتناول كيفية تفعيل دور مجالس الإدارة في الشركات العامة، بما في ذلك كيفية اختيار أعضاء هذه المجالس، وتحفيزهم على القيام بدورهم بفاعلية لزيادة القيمة المضافة للشركات.

وأشار إلى أن المواضيع التي يناقشها المؤتمر تشكل منطلقا لتفعيل دور مجالس الإدارة في مجال نشر وتحفيز وترويج ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات.

ويتضمن المؤتمر عقد عدد من اجتماعات المائدة المستديرة والحلقات النقاشية التي ستلقي الضوء على جملة من القضايا، من بينها تجارب الدول في إصلاح مجالس إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى دور الدولة مقابل دور مجالس إدارة تلك الشركات.