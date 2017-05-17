«الإسعاف الوطني» يحصل على جائزة التميز من مطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حصل الإسعاف الوطني مؤخراً على جائزة «الموردين المتميّزين» من مطارات أبوظبي نظير أدائه العالي والمتميز، وإنجازاته المتعددة خلال عام 2016، والتزامه المستمر بتقديم خدمات الرعاية الطبية، وفق أعلى المعايير العالمية للمسافرين ومستخدمي مطارات أبوظبي كافة.

وتسلم الإسعاف الوطني الجائزة من عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وذلك خلال حفل تكريم الموردين المتميزين الذي نظمته مطارات أبوظبي مؤخراً، تقديراً لمورديها ومقاوليها الاستراتيجيين الذين حققوا أداءً عالياً، وقدموا خدمة متميزة.

وقال أحمد صالح الهاجري، نائب المدير التنفيذي في الإسعاف الوطني، إن هذا التكريم من مطارات أبوظبي هو تأكيد جديد على التزامنا المستمر بتقديم خدماتنا الإسعافية والطبية وفق أعلى المعايير والممارسات، وتوفير أقصى درجات العناية والاهتمام بالمرضى والمصابين، معرباً عن تقديره لجهود والتزام فرق عمل الإسعاف الوطني العاملة في مطارات أبوظبي على ما حققته من تميز وكفاءة عالية جعلتها أهلاً لهذا التكريم.