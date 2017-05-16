انطلاق أعمال المنتدى الحكومي للتدقيق الداخلي اليوم في دبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، فعاليات المنتدى الحكومي الثالث للتدقيق الداخلي، تحت عنوان (كن قيادياً في مهنتك) الذي تنظمه مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مدينة دبي للطيران بالشراكة والتنسيق مع كل من جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وشركة بروتيفيتي الشرق الأوسط.

ويحضر المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً مديرون تنفيذيون، ومديرون عموم وموظفو الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة في دبي.

ويسلط المنتدى الضوء على تنمية المهارات القيادية للمدققين بمختلف المستويات الوظيفية في إدارات التدقيق الداخلي، نظراً لأهمية دورهم الحيوي في نجاح هذه المؤسسات في ظل التحديات المستقبلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتشمل أجندة المنتدى كلمة لمعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد كضيف شرف، إضافة إلى عدد من المتحدثين الخبراء في مجال التدقيق الداخلي.

وسيقوم عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات بإلقاء كلمة الافتتاح التي يتطرق خلالها إلى تطور مهنة التدقيق الداخلي والآمال المعقودة على المدققين الداخليين في نجاح مؤسساتهم وضرورة ارتقائهم بأدائهم لكي يتواكبوا مع متطلبات التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحول الذي تقوده الدولة باتجاه الاقتصاد الذكي.

ومن جانبها، قالت مريم أحمد المرزوقي - نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر: «أردنا من خلال تنظيمنا لهذا المنتدى، إيصال عدة رسائل عبر المواد التي سيتم طرحها خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات القيادية ومهارات التواصل الفعال لمديري التدقيق الداخلي والمدققين لكي يصبحوا قياديين في مهنتهم، وبما يحقق القيمة المضافة لأعمال التدقيق الداخلي في دولة الإمارات وفي القطاعين العام والخاص».