«نستله» تفتتح مصنع «المها» في «دبي الجنوب» باستثمارات 530 مليون درهم

يوسف العربي (دبي)

افتتحت شركة «نستله» أمس، مصنع «نستله المها» في دبي الجنوب باستثمارات 530 مليون درهم، وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، خلال الافتتاح، إن «مشروع دبي الجنوب يوفر مزايا استراتيجية تجعل منه وجهة مثالية وجاذبة للشركات العالمية الرائدة».

وهو ما أكده خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب بقوله إن «نستله من أوائل المستثمرين في دبي الجنوب، نظراً للإمكانات الكبيرة والواعدة لهذا المشروع باعتباره منصة اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل»، مضيفا أن «الشركة انطلقت في خطوتها هذه مستفيدة من البنية التحتية المتينة والتسهيلات المتوفرة في المشروع ما يعزز نمو الأعمال وتطويرها».

من جانبه، قال ماركو ستيميبري، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مناطق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «نستله» خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الافتتاح إن الشركة «اختارت تطوير المصنع الجديد في الإمارات وتحديداً في دبي، نظراً لتطور البنية التحتية، ووضوح الرؤية للتطوير».

وأشار إلى أن «المصنع الجديد هو الـ18 لنستله الشرق الأوسط في المنطقة، مضيفا أن افتتاح مصنع المها يمثل إضافة نوعية لأعمال الشركة في المنطقة على مدار أكثر من 80 عاما، ويؤكد طموحها في الاستثمار وتأمين الوظائف وتحسين أدائها البيئي».

وأوضح أن المصنع الجديد يوفر فرص عمل لـ340 موظفاً ينتمون لـ20 جنسية، فيما تقع أعمار 60% منهم تحت سن 30 عاماً، مشيرا إلى أن «نستله» تدير حالياً مصنعين آخرين في دبي يتبع أحدهما لـ«نستله ووترز» والآخر لـ«نستله دبي الصناعية».

وقال إيف منجارد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«نستله الشرق الأوسط»، إن «مصنع المها حصل على شهادة حلال التي تمنحها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويعمل بنسبة 100% بإضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء LED، التي تمتاز باستهلاك أدنى معدلات الطاقة، كما تم عزل المصنع كليا لتوفير الطاقة المستهلكة في التكييف، ويدور المصنع 100% من المخلفات الصادرة عن المنتجات والمواد الأولية، ما يجعل حجم نفاياته يصل إلى الصفر، وينفذ المصنع أيضا آليات لترشيد استهلاك المياه، ونطمح لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء».