حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة المالية

دبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «19» لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المالية.

ونص القرار على أن يصدر مدير عام دائرة المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم «8» لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية، وقرار المجلس التنفيذي رقم «40» لسنة 2014 باستحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.