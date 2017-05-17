مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لـ «دبي المالي العالمي»

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.

وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على مساعي إدارة مركز دبي المالي العالمي - المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - لتعزيز مكانته ضمن مصاف أكبر المراكز العالمية المالية.

وقدم عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال الاجتماع، لمحة عن أهم إنجازات المركز، وأبرز الاتفاقيات التي أبرمت، وآخر المستجدات والمبادرات التي من شأنها أن تعزز جهود المركز وسعيه نحو تحقيق النمو، تماشياً مع استراتيجية 2024 الخاصة به.

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي حرص المركز بالاحتفاظ بالمستوى الرائد الذي وصل إليه بصفته وجهة مالية إقليمية رائدة، مشيراً إلى مواصلة إحراز التقدم وتطوير البنية التحتية، وترسيخ أفضل الممارسات والحوكمة بهدف الوصول إلى النمو المستهدف في استراتيجية المركز حتى عام 2024.

وقامت هيئات المركز المتمثلة بكل من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تسوية المنازعات، بتسليط الضوء على الإنجازات العديدة لمشاريعها الاستراتيجية، والتي تتوافق مع استراتيجية نمو المركز، حيث كان الابتكار هو القاسم المشترك بينها جميعاً، متماشية بذلك مع رؤية واستراتيجية حكومة دبي. كما أكدت سلطات المركز استمرار تقوية وبناء علاقاتها مع الأسواق العالمية، بالإضافة للهيئات والدوائر الحكومية الأخرى، وقدمت لمحة عامة عن مذكرات التفاهم واتفاقيات التسويق المشترك الموقعة خلال هذا العام.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض مدى التقدم في مشروعي «أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي»، وهو أول مشروع تطوير عقاري من نوعه في المنطقة، حيث سيمثل إثراء حقيقياً لنمط الحياة العصرية ليس في المركز فحسب بل في المنطقة ككل إضافة إلى مشروع «ذا إكستشينج» الذي يعتبر آخر إضافة إلى منطقة قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي.