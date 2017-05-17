«فودافون» البريطانية تتكبد خسائر 6.1 مليار يورو

لندن (رويترز)

تكبدت «فودافون»، أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، خسارة صافية بلغت 6.1 مليار يورو (6.71 مليار دولار) في عام حتى نهاية مارس الماضي، بفعل وحدتها الهندية المتعثرة التي تعكف على فصلها.

لكن المجموعة توقعت نمو الأرباح، وقفزة في التدفقات النقدية الحرة للعام الحالي، بفعل استقرار متوسط إيرادات عملاء العقود وانخفاض الإنفاق. وتوقعت الشركة نمو الأرباح الأساسية الذاتية المعدلة بين أربعة وثمانية بالمئة، وتدفقاً نقدياً حراً بنحو خمسة مليارات يورو ارتفاعاً من 4.1 مليار يورو في السنة السابقة.

وقال فيتوريو كولاو، الرئيس التنفيذي أمس: «نتوقع المحافظة على زخمنا في السنة المالية المقبلة، وتوليد تدفق نقدي حر بنحو خمسة مليارات يورو. ثقتنا في التوقعات تظهرها زيادة اثنين بالمئة أخرى في توزيعاتنا النقدية». وفي مواجهة منافسة محتدمة في الهند اتفقت الشركة على دمج عملياتها هناك مع آيديا سيليولار.