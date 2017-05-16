99% معدل التزام الشركات بالإفصاح عن نتائجها في سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة محلية وأجنبية لديه بلغت 99% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2017.

وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وفي هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 65 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، التي تمثل مجمل الشركات العامة المدرجة البالغ عددها 66 شركة.

تجدر الإشارة إلى أنه بمقارنة البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الأول من العام 2017 مع نفس الفترة من العام 2016 يتبين أن أرباح الشركات المدرجة قد ارتفعت بنسبة 18.94%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الخدمات بلغت444.23% وتلاها، قطاع الطاقة بنسبة 159.38%.

وأكد سيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية «إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء، حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة، والتي بلغت (99%)».

وأضاف في حديثه أنه يأمل بأن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة، مبيناً في قوله: إن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة، وفي نفس الوقت، يخدم تطلعات المصلحة العامة الهادفة لتحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.