«شعاع» صانع سوق في «أبوظبي المالي»

أبوظبي (الاتحاد)
منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة شعاع كابيتال إنترناشيونال ليمتد، التابعة لشركة شعاع كابيتال، ترخيصاً لمزاولة أعمال صانع السوق، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط إلى 3 شركات.
وجاء الإعلان عن ترخيص خدمة صانع السوق لشركة شعاع كابيتال خلال حفل نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في مقره بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في السوق، بالإضافة إلى مندوبي الشركات ورؤساء الأقسام وجمع من المستثمرين.
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وأوضح أن بدء شركة شعاع كابيتال لتقديم خدمة صانع السوق وتوفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، وذلك نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في إدارة الاستثمارات وتوفير السيولة، وأكد أن السوق لديه طلبات أخرى من شركات ترغب في تقديم خدمة صانع السوق لكنها لا زالت تحت الدراسة واستكمال الإجراءات اللازمة.
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ومن خلال تزويد الشركات المدرجة بفروق أسعار طرح وعرض مُغرية وتوفير عمق أكبر للسوق، فإننا نتطلع قدماً إلى مساعدة هذه الشركات على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق، مرتكزين في ذلك على مكانتنا الراسخة وسجلنا في هذا المجال».
وأضاف: «إننا في شعاع كابيتال سعداء للغاية بإتاحة الفرصة لنا للإسهام في التطور المتواصل الذي تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز في مجال الخدمات المالية».