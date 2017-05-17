«شعاع» صانع سوق في «أبوظبي المالي»

أبوظبي (الاتحاد)

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة شعاع كابيتال إنترناشيونال ليمتد، التابعة لشركة شعاع كابيتال، ترخيصاً لمزاولة أعمال صانع السوق، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط إلى 3 شركات.

وجاء الإعلان عن ترخيص خدمة صانع السوق لشركة شعاع كابيتال خلال حفل نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في مقره بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الإدارة العليا في السوق، بالإضافة إلى مندوبي الشركات ورؤساء الأقسام وجمع من المستثمرين.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن منح ترخيص صانع السوق لشركة شعاع كابيتال يأتي معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة ضمن استراتيجية السوق في زيادة عمق التداولات عبر تنويع الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي من خلال تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، ونحو تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في أبوظبي».

وأوضح أن بدء شركة شعاع كابيتال لتقديم خدمة صانع السوق وتوفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة، وذلك نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في إدارة الاستثمارات وتوفير السيولة، وأكد أن السوق لديه طلبات أخرى من شركات ترغب في تقديم خدمة صانع السوق لكنها لا زالت تحت الدراسة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال»: «يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة أخرى في مسيرة شعاع كابيتال لتصبح أكبر صانع للسوق في المنطقة».

ومن خلال تزويد الشركات المدرجة بفروق أسعار طرح وعرض مُغرية وتوفير عمق أكبر للسوق، فإننا نتطلع قدماً إلى مساعدة هذه الشركات على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق، مرتكزين في ذلك على مكانتنا الراسخة وسجلنا في هذا المجال».

وأضاف: «إننا في شعاع كابيتال سعداء للغاية بإتاحة الفرصة لنا للإسهام في التطور المتواصل الذي تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميز في مجال الخدمات المالية».