البنوك تدعم تماسك الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية، أمس، بدعم من عمليات شراء نفذت على أسهم بنوك ذات وزن ثقيل في المؤشر، ما ساهم في ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتراجع طفيف لسوق دبي المالي.

وارتفعت قيم التداولات في السوقين أمس إلى 613 مليون درهم.

وتوزعت التداولات على 234 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي، فيما بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي نحو 379 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء بارتفاع بلغت نسبته 0.4% تقريباً، عند مستوى 4582 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 1168 صفقة على أسهم 32 شركة، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 14 شركة، واستقرار أسعار 11 شركة، فيما تراجعت أسعار 7 شركات.