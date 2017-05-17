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613 مليون درهم التداولات

البنوك تدعم تماسك الأسهم المحلية
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تاريخ النشر: الأربعاء 17 مايو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية، أمس، بدعم من عمليات شراء نفذت على أسهم بنوك ذات وزن ثقيل في المؤشر، ما ساهم في ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتراجع طفيف لسوق دبي المالي.

وارتفعت قيم التداولات في السوقين أمس إلى 613 مليون درهم.

وتوزعت التداولات على 234 مليون درهم في سوق العاصمة أبوظبي، فيما بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي نحو 379 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء بارتفاع بلغت نسبته 0.4% تقريباً، عند مستوى 4582 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 1168 صفقة على أسهم 32 شركة، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 14 شركة، واستقرار أسعار 11 شركة، فيما تراجعت أسعار 7 شركات.

وتركزت التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 59 مليون درهم تقريباً، وأغلق السهم على مستوى 7.35 درهم بارتفاع 15 فلساً، تلاه سهم جلفار بقيمة 43 مليون درهم، وأغلق السهم عند 2.29 درهم، متراجعاً بقيمة فلس واحد، ثم جاء سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 38 مليون درهم، حيث أغلق السهم على مستوى 11.3 درهم للسهم بارتفاع 10 فلوس. ... المزيد
     
 

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